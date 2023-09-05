Ставка на честность: все детали Единого дня голосования на Сахалине

На Сахалине уже скоро пройдут выборы депутатов в 11 районах и довыборы в облдуму. Граждане придут на избирательные участки 10 сентября. Ход голосования и подсчета голосов проконтролируют наблюдатели от Общественной палаты и партий: их присутствие обеспечит соблюдение законности и честности выборов.

Под тенью надвигающихся выборов в Сахалинской области, запланированных на 10 сентября, внимание общественности традиционно приковано к честности и прозрачности голосования. Ведь организация и проведение выборов с соблюдением высоких стандартов легитимности — это залог данного демократического процесса, а также доверия граждан к результатам голосования. Ожидается, что предстоящий день голосования покажет высокий уровень согласия между жителями региона и властью. Делать такие выводы заранее позволяет спокойный ход агитационной кампании и отсутствие каких-либо громких скандалов.

Председатель региональной Общественной палаты Владимир Иконников уже предоставил разъяснения относительно организации деятельности наблюдателей на избирательных участках и также перечислил их функции. Редакция Sakh.online рассказывает о том, какие события ожидают жителей Сахалина и Курильских островов в предстоящих выборах.

Вклад Общественной палаты

Две недели назад, 18 августа, завершился прием заявок от тех, кто намеревается стать общественными наблюдателями в день выборов 10 сентября. Как рассказал Владимир Иконников, результаты отбора уже подтверждены. В настоящий момент около 80 жителей районов островного региона готовы выступить в данной роли. Некоторые из них уже получили необходимые документы, которые им следует предъявить на избирательных участках в день голосования перед территориальной избирательной комиссией. Эти документы позволят присутствовать на участках и следить за ходом выборов с 8:00 до 20:00.

Тем не менее, в случае желания наблюдатели могут явиться на избирательный участок еще до начала голосования, чтобы ознакомиться с подготовкой к нему. То же самое применимо и к периоду после закрытия участка. Общественные наблюдатели смогут следить за процессом подсчета голосов. Как пояснил Владимир Иконников, у этих граждан будут аналогичные права с представителями политических партий и кандидатами. Однако имеется небольшое различие — их задача заключается в слежке за соблюдением общего законодательства в процессе выборов. Такие обозреватели направятся практически во все районы Сахалинской области, где запланированы выборы. Отметим, что участие в общественном наблюдении остается добровольным, и количество таких наблюдателей на избирательных участках может различаться в зависимости от конкретного муниципалитета.

Функции центра общественного наблюдения

Напомним, что в день выборов начнет функционировать и центр общественного наблюдения, который будет находиться при Общественной палате. В течение этого дня члены областной избирательной комиссии будут отправлять в этот центр информацию о ходе голосования в различных районах, а также сообщать о числе проголосовавших. При необходимости общественные наблюдатели смогут прибыть на избирательный участок лично и помочь разрешать возникающие проблемы.

Такая деятельность для региональной Общественной палаты уже стала традицией, еще начиная с 2018 года, когда проходили выборы президента Российской Федерации. Именно в то время впервые внедрили систему общественного наблюдения, а результаты такого инструмента не заставили себя ждать. С тех пор данную практику продолжают использоваться по сей день.

Самое важное — кодекс этики

Большинство наблюдателей, которые будут отслеживать ход голосования в 2023 году, уже имеют опыт участия в избирательных кампаниях. Тем не менее, они все равно прошли необходимое обучение. Основной упор в работе общественных наблюдателей заключается в соблюдении соответствующего кодекса этики.

На предыдущих выборах наблюдатели не выявили ни одного нарушения на избирательных участках, подтвердив, что голосование прошло с максимальной прозрачностью и законностью. Председатели участковых избирательных комиссий также высоко оценили вклад общественных наблюдателей, которые, помимо своих основных обязанностей, помогали членам комиссий организовывать голосование. А в преддверии 10 сентября 2023 года на Сахалине и Курилах обучили новых наблюдателей — эта работа началась в середине лета. За июль–август в рамках проекта «Наблюдатель» на Сахалине и Курилах обучили 234 человека — представителей Общественной палаты Сахалинской области и политических партий, участвующих в выборах. Они станут наблюдателями на УИКах во всех 11 городских округах, где пройдут выборы. Участникам обучения рассказали о федеральном избирательном законодательстве, правах и обязанностях наблюдателей, а также о функционале других участников избирательного процесса — в частности, полиции и представителях СМИ. По итогу обучения участники получат направления и бейджи на УИКи, и в Единый день голосования будут следить за ходом выборов.

Взгляд участников

Представители политических партий, кандидаты от которых заявлены на предстоящие выборы, уже оценили ход избирательной кампании.

«В Южно-Курильском городском округе в этом году кандидаты избираются без продвижения по партийным спискам. И это, на пой взгляд, даст максимально объективный результат голосования, потому что каждый кандидат в ходе избирательной кампании рассчитывает только на свои силы, на свое умение общаться с электоратом. В выборах в районное Собрание депутатов участвуют 30 человек, это вдвое больше, чем количество мандатов — то есть у нас сформировалась довольно жесткая борьба. Поскольку у нас избирательный округ небольшой, и все друг друга знают, сам процесс предвыборной агитации прозрачен, все кандидаты уважают друг друга. Нет скандалов, нет какой-то жесткой агитации, попытки помешать друг другу. Уверен, что и на выборах будет так же», — поделился представитель партии «Справедливая Россия — Пенсионеры — За правду» Александр Яловой.

Представители партии «Новые люди» отмечают, что кандидаты, которые в этом году заявлены на предстоящие выборы, активно выступают за честную борьбу за голоса избирателей, вне зависимости от партийных традиций и политических убеждений.

«Наше региональное отделение участвует в выборах в 10 из 11 муниципальных образований Сахалинской области, мы представлены как избирательное объединение с партийными списками, и также наши кандидаты баллотируются по мажоритарным округам. Сегодня мы выезжали в ТИК Долинска, где с 30 августа стартовало предварительное голосование. Смотрели, как происходит процесс голосования, насколько все отлажено. На избирательных участках все четко, люди голосуют в правильно организованных условиях, конверты с бюллетенями запечатываются должным образом и хранятся в сейфах. Что касается наших кандидатов — они, конечно, понимают необходимость активной работы с избирателями в условиях серьезной политической конкуренции. Надеюсь, это принесет плоды. Но итоговый результат работы будет известен по итогам 10 сентября. Я уверен, что процесс голосования пройдет максимально прозрачно, мы убедились, что в Сахалинской области для этого все сделано», — прокомментировал секретарь Регионального отделения политической партии «Новые люди» в Сахалинской области Роман Веденеев.

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юрий Выголов считает, что избирательная кампания проходит в спокойном режиме, хотя конкуренция кандидатов довольно высока. По его мнению, чрезвычайных ситуаций, которые могли бы негативно повлиять на голосование, не будет.

«Я думаю, что специальная военная операция повлияла на отношение людей к государству, к соблюдению законов и к собственному гражданскому долгу. Считаю, что каких-то „вывихов“, сбоев избирательной кампании не будет: все идет достаточно ровно и спокойно, хоть и разнообразно. В муниципальных округах развернется самая активная борьба, это очевидно: там есть и молодые кандидаты, и уже „заматеревшие“ политические активисты. Думаю, что те, кто заслуживает победы, добьются большинства голосов и попадут в состав Собраний своих городских округов, смогут делом доказать, что доверие избирателей было не напрасным», — отметил Юрий Выголов.

Избирком готов на 100%

Огромный пласт работы по подготовке к выборам лег на избирательную комиссию Сахалинской области. В 2023 году на островах обновили 80% состава территориальных и участковых избирательных комиссий — их сформировали на 5 лет. Эта процедура заняла несколько месяцев с учетом обучения и аттестации новых сотрудников. Сегодня штат обеспечения избирательной системы Сахалина и Курил составляет 2 483 человека, из них 83% — женщины.

Уже готовы партии избирательных бюллетеней: их под охраной доставили в областной избирком, а в Единый день голосования развезут на участки вместе с КОИБами. С представителями ТИКов и УИКов провели детальные инструктажи по технике безопасности и процедуре голосования для того, чтобы свести к минимуму риск даже мелких нарушений. Кроме того, им разъяснили тонкости работы с наблюдателями от политических партий.

«Принципиальная установка, транслируемая нами всем избирательным комиссиям — это максимальная четкость и легитимность любых избирательных действий. В этой логике организована работы всей системы избирательных комиссий Сахалинской области. В течение всех трех месяцев подготовки к выборам мы проводили обучение членов территориальных и участковых избирательных комиссий, подготавливали методические рекомендации для сотрудников избиркомов и муниципальных властей. У избирательных комиссий нет задачи гнаться за явкой, наша главная цель — спокойное ровное прохождение избирательного процесса и его кульминационной части — дня голосования», — подчеркнула глава областного избиркома Виктория Черкасова.

Как отметила Черкасова, по сравнению с прошлогодней муниципальной кампанией предвыборный процесс в 2023 году протекает более спокойно, несмотря на то что количество политических партий-участников увеличилось. В избиркомах не зафиксировано ни одной существенной жалобы и не выявлено ни одного факта грубых нарушений избирательных прав.

«В день голосования члены избирательной комиссии Сахалинской области будут контролировать ситуацию в районах, помогая ТИКам решать внештатные ситуации, чтобы обеспечить максимальную честность и законность выборов», — отметила Виктория Черкасова.

Кроме того, в Сахалинской области в пилотном режиме запустили новый проект Центрального избирательного комитета РФ «Мобильная УИК». Участковые избирательные комиссии адресно оповещают избирателей о предстоящем голосовании — им рассказывают о местонахождении участков для голосования, контактах УИКов и возможных формах голосования.

Мнение экспертов

Легитимность избирательной кампании и непосредственно голосования — ключевой показатель, по которому оценивают работу избиркома, считает политолог Игорь Папушев, и сомнений в результатах выборов не должно быть: голосование сделали максимально прозрачным и открытым.

«Важным аспектом любой избирательной кампании является легитимность избирательной кампании. Проще говоря, если избиратели не верят в честность и объективность итогов голосования, то это может быть серьезным ударом по политической стабильности», — уточнил эксперт.

Его коллега, член комитета по политтехнологиям РАСО Ольга Кишаковская считает, что текущая избирательная компания за счет сосредоточенности прежде всего на муниципальном уровне показывает реальное отношение кандидатов к честной и прозрачной борьбе.

«В этом году на выборах депутатов районных собраний в Сахалинской области можно отметить высокую конкуренцию. Возможно, ее сложно отследить в публичном пространстве: медийный фон достаточно ровный, и как такового накала страстей мы не наблюдаем. Но с точки зрения партийного представительства и количества участников, заявившихся на кампании, конкуренция высокая. Если брать усредненно, то это по 5-6 претендентов на мандат — высокий показатель. Со стороны политических партий сохраняется интерес к муниципальным выборам. В этом, полагаю, надо отдать должное внутриполитическому блоку региона: в Сахалинской области нет повсеместного отказа от смешанной системы в пользу мажоритарной. Муниципальная кампания проходит достаточно спокойно. Кандидаты сосредоточились на прямой коммуникации с избирателями, проводят дворовые встречи. Со стороны участников нет попыток скандализировать выборы. За весь предвыборный период до сих пор не было зафиксировано громких скандалов, связанных со снятием кандидатов или какими-то нарушениями, — этого нет», — высказалась Ольга Кишаковская.

Политический обозреватель, эксперт по Дальнему Востоку Павел Наливайко считает, что ставка на максимально прозрачный выборный процесс позволяет всем кандидатам от политических партий работать в равных условиях, что гарантирует состоятельность голосования.

«Существующая электоральная система дает любому кандидату, будь он представитель системной партии, оппозиции или самовыдвиженец, возможности и инструменты для того, чтобы заявить о себе и заручиться поддержкой избирателей. Если кандидат не рассчитывает на то, что партия его „протащит“ по спискам, а всерьез нацелен на честную и легитимную борьбу, он будет больше работать „на земле“, в своем избирательном округе. Он будет больше погружен в общение со своими избирателями. И это обеспечивает как явку избирателей на выборы, так и поддержку кандидатов, зарекомендовавших себя. С учетом того, что в этом году избирательных округов немало, будущим депутатам проще вести свою избирательную кампанию — они мотивированы качественно работать с населением, и поэтому будут стремиться к тому, чтобы обосновать делами свое желание участвовать в выборах», — отметил Павел Наливайко.

В целом и организаторы, и участники выборного процесса солидарны в том, что Единый день голосования в Сахалинской области пройдет так же ровно, как и предшествующая ему избирательная кампания. Тем не менее, назвать этот процесс рутинным нельзя: здоровая конкуренция среди кандидатов сохраняет интригу, и только по итогам 10 сентября станет ясно, чьи усилия по работе с электоратом оправдали себя, а кому следовало выбрать иную тактику в ходе кампании.