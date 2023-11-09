Своих не бросают. В Сахалинской области реализовали проект «Защитник островного края»

Проект регионального отделения Союза женщин России состоялся при поддержке сахалинского комитета семей воинов Отечества и при финансовой поддержке областного правительства.

Главной целью проекта стала моральная и социальная поддержка бойцов специальной военной операции и их семей. Родственники защитников побывали на экскурсиях по острову, участвовали в конкурсе стихотворений, посвященных бойцам СВО, а также побывали на презентации документального фильма «Отважные. Сахалин».

Партнёром проекта выступила туристическая компания «Точки Сахалина». Для семей военнослужащих организовали бесплатные туры на авто, квадроциклах и вездеходах к красивейшим местам острова. Родные защитников побывали на мысе Крильон, мысе Кузнецова, горе Коврижка, в селе Старорусском.

Жена мобилизованного участника СВО Анастасия Подарцева вместе с дочерью и сыном покатались на квадроциклах на аэродроме в Старорусском.

– Это было потрясающе! Мы получили массу положительных эмоций. Хочу поблагодарить всех организаторов этого проекта и правительство Сахалинской области за то, что не забывают о нас. Приятно осознавать, что нас не бросают, что у нас есть единомышленники. Это, на самом деле, здорово и дорогого стоит, – поделилась Анастасия.

Режиссёр-документалист Олеся Шигина на средства гранта правительства островного региона сняла фильм о сахалинских героях. Олеся является руководителем федерального проекта «Кино на службе Отечеству», который учреждён во исполнение поручения Президента Владимира Путина. Теперь документальную ленту «Отважные. Сахалин» покажут во всех районах области.

– Все мероприятия нашего проекта патриотической направленности. Мы хотели показать сахалинцам и курильчанам примеры самоотверженности земляков, которые сейчас защищают Отечество. А также надеемся, что нам удалось привнести радостные эмоции в жизнь самых родных и близких людей наших защитников, – сказала руководитель регионального отделения комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.

Как было сказано выше, провели конкурс стихотворений о бойцах, защищающих рубежи Родины. Победителей наградили на благотворительном вечере, который состоялся 30 октября в Доме культуры «Родина». Третье место заняла Валентина Федоренко из Анивы. На втором – Наталья Щегалева из Южно-Сахалинска. Лучшим поэтом признали Сергея Мишина из Долинска. Конкурсные произведения вошли в сборник, который отправят бойцам на передовую, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ирина НОВИКОВА.