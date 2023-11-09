Сахалинские переделки, или Песни трёх сестёр

Эта публикация о двух островных переделках песен, известных в СССР.

А предыстория такова. Артиллерист Дмитрий Жадобин прошёл всю войну, а в ноябре 1946-го, демобилизовавшись, вернулся из Германии в родную Мордовию. Женился и с супругой Марией в 1948 году приехал на Сахалин.

Через пару лет они собственными руками построили дом в областном центре. В семье родились три дочери: Надежда, Людмила и Валентина. Родители с друзьями и знакомыми любили собираться за общим столом. Вспоминали о родных местах и неизменно пели.

Все дочери Жадобиных получили музыкальное образование. И сегодня уже их дети любят не только петь, но и сочинять песни.

В 1965 году ленинградец Валентин Вихорев написал стихи «На Соловецких островах» и музыку к ним. Содержание песни с упоминанием о «дождях», «ветрах» и «штормах» хорошо сочетается и с природными особенностями Дальнего Востока. Островная переделка этой песни начинается со слов:

На сахалинских берегах

Дожди, дожди.

Ну, как расскажешь на словах,

Как льют они?

В конверт письма не уложить –

Ветра, шторма…

Нет, надо просто здесь пожить –

Ты приезжай сама.

Эта песня звучала в пионерских лагерях и во дворах под гитару. Сестры Жадобины и их сверстники хорошо знали её текст, немного переделанный под островные реалии.

А вот ещё аналогичный сюжет. Он, как и первый, был хорошо известен в 1950 – 1970-е годы:

Нам надоело пить вино,

Ходить на танцы и в кино,

Нам надоел Бродвей и ресторан.

Перевалив через Урал,

Прощай, Европа, я удрал

На неизвестный остров Сахалин.

Исполнение этой песни Сергеем Швабским в середине 1970-х можно найти в интернете. А вот сахалинские переделки остались только в памяти родившихся в СССР островитян.

Одна из сестёр Жадобиных – Валентина Жукова – человек творческий: пишет картины, составляет цветочные композиции. В 1970-е она с мужем работала в военном гарнизоне чешского города Високе-Мито. Там родился её первенец Дмитрий. Когда ему исполнился год, родители на некоторое время оставили малыша на Сахалине с семьёй своей тети Надежды.

Валентина Дмитриевна рассказывает, что вдали от родных мест она сильно тосковала. И в один из дней 1976 года написала песню «Родная сторона»:

Здесь промчалось детство золотое,

Здесь промчались юности года.

Сколько ж мы не виделись с тобою,

Сахалин, родная сторона?..

Я тебя так часто вспоминаю,

Знаю, что мы встретимся с тобой.

Есть же неразрывная святая

Ниточка меж мною и тобой…

«Ниточка» – это образ сына, который остался на Сахалине. В тексте упоминаются два места, разделенные большим расстоянием. Заканчивается песня, адресованная всем, кто в разлуке с островом, тоскует и вспоминает прошлое, встречей с «голубыми сопками», «морем» и «тайгой», то есть долгожданным возвращением на родину.

Почти 50 лет этим строчкам, и примерно столько же лет они звучат в семье, чьи корни на Сахалине заложены пережившими Великую Отечественную войну супругами Жадобиными. Исполняя «Родную сторону», сын Дмитрий Половников (его назвали в честь деда-фронтовика) неизменно аккомпанирует матери под гитару, как в этой видеозаписи.

Елена Белобережская.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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