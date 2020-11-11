«Тайга» идет на взлет. Еще два современных самолета будут работать на местных маршрутах

Воздушные суда совершат рейсы из областного центра в Александровск-Сахалинский, Зональное, Шахтерск.

Для Дальнего Востока, и особенно для нашей островной области, вопрос транспортной доступности крайне актуален. Новые самолеты будут работать на коротких социально значимых маршрутах. Ими воспользуются жители Александровск-Сахалинского, Тымовского, Углегорского районов.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, чтобы обеспечить доступность тарифов для жителей, правительство области планирует субсидировать авиаперевозки из регионального бюджета.



На Сахалине приступили к восстановлению сети посадочных площадок, действовавших в советское время. В этом году завершится ремонт взлетно-посадочной площадки в Александровске-Сахалинском. К 1 декабря там должны появиться плоскостные сооружения и ограждения, модуль для обслуживания пассажиров.

– В Зональном тоже есть площадка, в летнее время она используется для обеспечения нужд лесоохраны. Теперь планируется использовать ее для пассажирских перевозок. В действующем аэропорту Шахтерска пассажиропоток не велик, поэтому мы будем использовать новый самолет небольшой вместимости, но увеличим число рейсов, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.



Прибывшие в регион новые воздушные суда «Тайга» оборудованы двумя двигателями, что жизненно важно при выполнении рейсов над водными пространствами.

– Средняя скорость – 260 км/ч. Это самолеты с современной авионикой. Во время полета и захода на посадку используются спутниковые системы. Это обеспечивает наибольшую безопасность для пассажиров. У воздушных судов мощные двигатели, короткое время взлета и посадки, что подходит для грунтовых полос малой протяженности, – рассказал Захар Худенко, директор компании «Авиашельф», которая будет заниматься эксплуатацией новых самолетов.



Авиасообщение с удаленными районами области значительно повысит транспортную доступность. Так, сейчас из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск на машине время в пути составляет от 6 часов, на автобусе – около 12 часов. А самолетом можно долететь примерно за 2 часа, сообщает пресс-служба правительства области.

В ливрее воздушных судов отражены мотивы сахалинской природы. Технические характеристики и экономичность новых самолетов оптимальны для эксплуатации в островном регионе. Сегодня рассматривается возможность организации пассажирских перевозок на «Тайге» не только в отдаленные районы Сахалина, но и на Курильские острова.

Виталий ШЕВЧЕНКО.