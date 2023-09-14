Тень вождя над благоустройством

Обновленная площадь в центре Александровска-Сахалинска обещает удивить не только свежей плиткой, но и фонтаном. Однако его появление, как и само преображение общественного пространства, застопорилось по весьма неожиданной причине. Историко-культурной.

Подобного судебного прецедента в новейшей истории области еще не было. Строительные работы на центральной площади райцентра приостановили в конце прошлого месяца из-за стоящего там памятника Владимиру Ленину, вождю мирового пролетариата, числящемуся как объект культурного наследия регионального значения.

Таков был вердикт местного суда. Иск подал прокурор города в интересах неопределенного круга лиц к заказчику работ и подрядной организации. Суд согласился с представленными аргументами: «проведение работ по благоустройству на центральной городской площади в границе единой зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В. И. Ленину» без разрешения органа охраны объектов культурного наследия может привести к негативным последствиям в виде разрушения или повреждения этого самого объекта». Таким образом, чтобы процесс реконструкции снова пошел, нужно получить согласование региональной госинспекции по охране памятников культурного наследия.

С такой позицией районные власти не согласились. Они намереваются добиться возобновления работ и обжаловать судебное решение.

– Мы считаем, что приостановка работ неправомерна, – объяснил мэр Владлен Антонюк. – Работы ведутся только на площади, т. е. на территории вблизи памятника, который предусмотрительно был укутан и огорожен, чтобы избежать его повреждения. В связи с этим у нас возникает очень много вопросов, вплоть до того, почему в таком случае нам не запрещали зимой убирать снег с площади? Власть и надзирающий орган должны работать, в первую очередь, для людей.

Муниципальный контракт был заключен до 1 августа 2024 года, но мэрия надеялась, что сдать объект полностью можно будет уже до конца нынешнего года… Теперь судебный тормоз грозит сдвигом сроков выполнения работ по контракту и возникающими от этого неприятными последствиями.

В чем заключается согласование работ возле объектов культурного наследия регионального значения?

Как пояснили в руководстве областной госинспекции по охране памятников, согласно федеральному законодательству (ФЗ-73), при проведении подобных работ нужно составить проект обеспечения сохранности памятников или разработать аналогичный раздел в проектно-сметной документации. Затем проводится государственная историко-культурная экспертиза, к ней допускаются специалисты, имеющие соответствующую лицензию министерства культуры РФ. Затем заключение экспертизы отправляется в региональную инспекцию, и если она не находит нарушений, то дает согласование на проведение работ. В руководстве также заверили, что с ее стороны никаких административных барьеров не будет, ведь сейчас вовсю работает электронный документооборот.

Почему всю эту процедуру не провели при составлении проекта?

– Мне это неведомо, – сказал вице-мэр Владимир Козьяков, – ведь проект разработан в 2017 году, я тогда не работал.

Конца этой истории с памятником еще нет. Но есть одно любопытное обстоятельство. На сайте госинспекции имеется информация, что 29 июня нынешнего года ее сотрудники совместно с ведущим специалистом – экспертом управления социальной политики районной администрации Ариной Никулиной осмотрели техническое состояние объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, в числе которых был и памятник Ленину. По итогам осмотра были составлены акты технического состояния, на основании которых выдаются перечни работ по сохранению объектов культурного наследия.

– Акт обследования техсостояния таких объектов проводится раз в 5 лет, это плановое мероприятие. Поскольку памятник Ленину был огорожен и замотан, то мои сотрудники не имели права пройти на площадку, – разъяснил руководитель региональной госинспекции Андрей Гринёв. – Они только указали, что памятник укутан и вокруг ведутся работы. Зарегистрировали факт, а не описали техсостояние.

Такой вот конфликт истории с современностью и документами.

Кстати, практически все памятники Ленину на наших островах пережили период гласности и перестройки. Были потеряны только монументы в Новоалександровске (его украли) и в Северо-Курильске (в начале 1990-х годов был свезен на свалку). Самый знаменитый – памятник Ленину в областном центре, который создал всемирно известный советский скульптор Евгений Вучетич, автор знаменитых памятников воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Справка

На территории Александровск-Сахалинского района расположены 11 объектов культурного наследия регионального значения: