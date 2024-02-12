Вторник, 13 февраля, 2024
ДомойАКЦЕНТ
АКЦЕНТ

Тетрадки не в порядке. Реплика читателя

92

В Южно-Сахалинске в некоторых торговых точках, торгующих канцелярией, обнаружились тетради с надписями на английском языке.

Производитель этой продукции – ООО «Графика» посёлка Лесной Рязанской области. И странные надписи на английском языке обнаруживаются на обложках тетрадей. Вот  перевод некоторых из них: «Вон из этого мира!», «Убей эту глупую любовь», «Люби себя!».

И вот такой стихотворный фельетон сложился у доцента кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета.

Вижу: кончилась тетрадка
В самый пик бумажных дел!
На папир всегда нехватка –
В канцелярский жму отдел.
«Мне тетрадку, если можно!».
Я во сне иль наяву?
На  английском – все обложки!
Что ли в Штатах я живу?
Надпись манит, надпись дразнит  –
И куда ж она зовёт?
На какой, ребята, праздник?
Прямо – «Out of  this World!».
А ведь  корочки  тетрадки
(Ах, какая помощь нам!) –
Многомильные площадки
Для  добра  (а не реклам!):
Информации полезной,
Афоризмов и картин,
И стихов прекрасных бездны,
И мультяшных героинь.
Нужен тут хозяйский глаз  –
Государственный  заказ.

Лариса Дорофеева, г. Южно-Сахалинск.

Предыдущая статья
Ошибки дипломатов обходятся дорого. Они спровоцировали русско-японскую войну 1904 – 1905 годов
Следующая статья
ВВП России прибавил 3.6%, это выше среднемировых темпов роста.
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ