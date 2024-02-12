Тетрадки не в порядке. Реплика читателя

В Южно-Сахалинске в некоторых торговых точках, торгующих канцелярией, обнаружились тетради с надписями на английском языке.

Производитель этой продукции – ООО «Графика» посёлка Лесной Рязанской области. И странные надписи на английском языке обнаруживаются на обложках тетрадей. Вот перевод некоторых из них: «Вон из этого мира!», «Убей эту глупую любовь», «Люби себя!».

И вот такой стихотворный фельетон сложился у доцента кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета.

Вижу: кончилась тетрадка

В самый пик бумажных дел!

На папир всегда нехватка –

В канцелярский жму отдел.

«Мне тетрадку, если можно!».

Я во сне иль наяву?

На английском – все обложки!

Что ли в Штатах я живу?

Надпись манит, надпись дразнит –

И куда ж она зовёт?

На какой, ребята, праздник?

Прямо – «Out of this World!».

А ведь корочки тетрадки

(Ах, какая помощь нам!) –

Многомильные площадки

Для добра (а не реклам!):

Информации полезной,

Афоризмов и картин,

И стихов прекрасных бездны,

И мультяшных героинь.

Нужен тут хозяйский глаз –

Государственный заказ.

Лариса Дорофеева, г. Южно-Сахалинск.