Тетрадки не в порядке. Реплика читателя

В Южно-Сахалинске в некоторых торговых точках, торгующих канцелярией, обнаружились тетради с надписями на английском языке.
Производитель этой продукции – ООО «Графика» посёлка Лесной Рязанской области. И странные надписи на английском языке обнаруживаются на обложках тетрадей. Вот перевод некоторых из них: «Вон из этого мира!», «Убей эту глупую любовь», «Люби себя!».
И вот такой стихотворный фельетон сложился у доцента кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета.
Вижу: кончилась тетрадка
В самый пик бумажных дел!
На папир всегда нехватка –
В канцелярский жму отдел.
«Мне тетрадку, если можно!».
Я во сне иль наяву?
На английском – все обложки!
Что ли в Штатах я живу?
Надпись манит, надпись дразнит –
И куда ж она зовёт?
На какой, ребята, праздник?
Прямо – «Out of this World!».
А ведь корочки тетрадки
(Ах, какая помощь нам!) –
Многомильные площадки
Для добра (а не реклам!):
Информации полезной,
Афоризмов и картин,
И стихов прекрасных бездны,
И мультяшных героинь.
Нужен тут хозяйский глаз –
Государственный заказ.
Лариса Дорофеева, г. Южно-Сахалинск.