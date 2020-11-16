Ученые распробовали курильский чай. У этого лекарственного растения широкий спектр возможностей

В заказнике «Малые Курилы» на Шикотане недавно работала экспедиция Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (г. Владивосток).

Ученых прежде всего интересовали печёночники – миниатюрные криптогамные организмы, древнейшие представители наземных растений, доживших до наших дней.

Был собран материал от живых печёночников, которые были успешно транспортированы во Владивосток, погружены в состояние криосна и в настоящий момент практически полностью изучены анатомо-морфологическими методами.

Были и открытия. Найден очередной новый для России вид – леженея желтая. Подтверждено местонахождение видов, не встречающихся на других Курильских островах, а также на острове Хоккайдо, например, радули бурой.

Помимо изучения печёночников ботаники исследовали разнообразие курильского чая.

Курильский чай, обычный на Шикотане (на Кунашире не произрастает), давно привлекает внимание ботаников, ресурсоведов, фармакологов как перспективное лекарственное растение, имеющее высокий ресурсный потенциал. В его надземной части установлен широкий спектр биологически активных веществ: дубильные вещества, аминокислоты, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, жирные кислоты, алифатические и тритерпеновые компоненты, минеральные вещества. Курильский чай относится к растениям, продуцирующим значительное количество фенольных соединений, в основном флавонолов, содержание которых варьирует от 0,7 до 6,0 проц., что в значительной степени обеспечивает широкий спектр его терапевтического действия.

Установлены противовоспалительные, антиаллергические, иммуномодулирующие, антиоксидантные, антибактериальные, обезболивающие свойства курильского чая.

О составе фенольных соединений в курильском чае в Сибири и на Дальнем Востоке России накоплено немало данных, о популяциях с Шикотана сведения крайне ограничены.

Учитывая, что особенности климата (в том числе и климатические особенности разных частей острова Шикотан) накладывают отпечаток на состав фенольных соединений курильского чая, участники экспедиции Вадим Бакалин, Ксения Климова, Елена Андышева ожидают, что изученные шикотанские популяции будут отличаться от популяций курильского чая в других районах Азии. И, может быть, именно популяции с острова Шикотан окажутся наиболее перспективными для введения в культуру. Пока же только собран материал, его обработка аналитическими методами еще впереди.

Галина ЮНИЦКАЯ.