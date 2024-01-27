Удивительный работяга. В Южно-Сахалинске прошла презентация новеньких автобусов

Им предстоит перевозить пассажиров на муниципальных маршрутах в пяти южных районах области.

Сахалинцы со стажем не дадут соврать

С маркой ПАЗ неразрывно связан большой фрагмент истории островной области. Начиная с 1960-х детища Павловского автобусного завода колесили по сельским и городским дорогам, возили школьников на картошку, работников предприятий на производство и обратно по домам, выполняли регулярные рейсы по пригородным маршрутам.

Многим врезались в память характерные округлые обводы и большие округлые, как будто вечно удивляющиеся фары-глаза «пирожка» – модели ПАЗ-672. Эти советские автобусы малого класса сходили с заводского конвейера с 1967-го и вплоть до 1989 года. По сути, это была усовершенствованная версия предшественника, ПАЗ-652.

С конца 1980-х широкое распространение получила модель ПАЗ-3205 с его характерным угловатым корпусом и прежней надёжностью. Между прочим, модернизированные версии этого работяги выпускаются и по сей день. За всю его историю было выпущено более 145 000 единиц.

День сегодняшний

На площади у здания регионального правительства на Компроспекте – два с лишним десятка белоснежных, изменившихся до неузнаваемости «пазиков». Знакомимся. Модель ПАЗ Vector NEXT 320415-14. Соответствует экологическому классу Евро-5. Оснащена системами видеонаблюдения, блокировки входных дверей (чтобы транспортное средство не могло сдвинуться с места, пока открыта дверь. Это сделано для безопасности пассажиров. – Прим. авт.), а также кондиционирования. Некоторые зрители обратили внимание на «горбик» над потолком кабины – это и есть кондиционер.

Ещё несколько фишек, позволяющих обеспечить безбарьерное передвижение людям с ограниченными физическими возможностями, маломобильным гражданам. Одна из них – система книлинга, а попросту – «приседания». Она облегчает посадку и высадку пассажиров на остановках. Задняя площадка имеет низкий уровень пола, чтобы пассажиры с ограниченными возможностями могли передвигаться без барьера.

В целом это «умный» автобус, буквально начинённый чудесами современных технологий. Причём экологичный, потому что работает на газомоторном топливе. Компримированный (сжатый не до жидкого состояния. – Прим. авт.) природный газ – вот источник энергии для него. По словам Максима Пьяных, директора департамента развития региональных программ холдинга «Группа ГАЗ», в который входит Павловский автозавод, одной полной заправки достаточно для преодоления около 500 километров.

Для сравнения: максимальная длина Сахалина от крайних южной и северной точек округлённо 1000 километров по прямой. Соответственно, можно проехать пол-острова!

Экология плюс импортозамещение

Нынешняя партия – 25 автобусов – уже поступила в распоряжение транспортников Анивского, Долинского, Корсаковского, Холмского и Невельского районов.

Выступая на презентации, глава региона Валерий Лимаренко поздравил жителей районов. Напомнил о том, что Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу обновить парк общественного транспорта в регионах, причем с опорой на отечественную промышленность. Ежегодное обновление техники – один из важнейших приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры страны в целом.

В прошлом году региональные власти приобрели для области 275 автобусов. Планируется, что до 2027 года автопарк в регионе будет обновлен полностью. В этом году Южно-Сахалинская агломерация получит еще 69 новых автобусов.

Параллельно закупается и другая экологичная техника. Например, в ближайшие три года запланировано закупить для нужд региона примерно тысячу единиц коммунальной техники, также работающей на газомоторном топливе.

Семён РЕЧКИН.