В поисках работы. Куда пойти пенсионеру?

Как бы ни старались убедить людей отдельные руководители власти и народные избранники, что на пенсию в 17 – 18 тысяч рублей в России можно вполне достойно жить, увы и ах, реалии нашей сегодняшней жизни говорят об обратном.

Хочется жить, а не выживать

Не секрет, что львиная часть пенсионных денег уходит на оплату коммунальных услуг. Внеся обязательные платежи, пенсионеру необходимо знать азы высшей математики, чтобы рассчитать остатки денег не только на очень скромное питание, но и выкроить из оставшейся суммы на лекарства, хозтовары, позволить себе обновить гардероб в виде белья и теплой одежды, которая давно просится в утиль.

Некоторые избранники народа ради эксперимента пытались прожить на 17 – 18 тысяч в месяц. При этом вся эта сумма тратилась только на еду. Читал отчёты трёх таких «экстремалов», ни один из них не смог прожить на такие деньги больше трёх недель. Вывод каждым был сделан один: на такую пенсию просто выжить крайне сложно.

Моя пенсия выше средней по стране. Казалось бы, должен жить и радоваться. Заскучал – купил путёвку на черноморское побережье погреть больные косточки, прогуляться по давно забытым местам, театрам и выставкам и т. д. Да мало ли какие мечты могут посетить пенсионера.

Однако реалии жизни совсем иные. Не буду вдаваться в тонкости расходов на всё необходимое, но могу с уверенностью сказать: сегодня на острове даже 30 – 40 тысяч довольно скромная пенсия. Вот и решил, чтобы не экономить каждую копеечку, жить, а не выживать, устроиться на работу.

Для начала обратился к своим хорошим знакомым. Один из них, возглавляющий охранную структуру, сразу дал понять, что у него в очереди на трудоустройство месяцами стоят пенсионеры, бывшие полковники полиции. Ради интереса как-то подъехал к той организации и увидел, что охранниками работают «полковники» из южных республик.

Решил обратиться к другому приятелю. Работает он заместителем директора одной из фирм. Ответ был в стиле «Где ты был два дня назад?»…

Поняв, что подобные поиски не дадут положительных результатов, решил действовать самостоятельно. Начал с изучения объявлений требующихся на работу специалистов. После нескольких дней поиска нашёл пару интересных вакансий.

В первом случае срочно требовался учитель в одну из средних школ города. Во втором искали преподавателя теории в автошколу.

Сначала позвонил в среднюю школу. Коротко рассказал директору, что имею диплом на право преподавания данного предмета и опыт работы в школе шесть лет. Договорились о дне встречи. Больших надежд не питал – возраст 65+ говорил о многом, да и с момента последнего моего урока в школе прошло более двадцати лет.

Едва переступив порог кабинета директора, заметил разочарованное лицо руководителя школы. Не видя меня воочию, директор решила, что лет мне не больше 40. Одним словом, мой возраст стал помехой в трудоустройстве в школе.

Спустя неделю, после собеседования в школе, позвонил в автоакадемию. Приятный молодой женский голос мило пообщался со мной, девушку устроило то, что у меня есть не только преподавательской опыт в школе, но и безаварийный водительский стаж более 20 лет. В конце беседы она подчеркнула, что молодые люди чуть за сорок лет им очень нужны. И дернула же меня нелегкая проговориться, что имею взрослого младшего внука. Возникла короткая пауза, после которой последовало дежурное: «Мы вам перезвоним»…

Странно, что ни в средней школе, ни в автошколе мне не дали даже малейшего шанса. Что имею в виду? Позволить провести несколько уроков и только тогда принять решение. А так получилось, что ни опыт, ни твои знания никому не нужны. Не могут люди быть вечно молодыми, это против законов природы.

«Извините, вы нам не подходите»

Не получилось трудоустроиться по линии гуманитариев, решил поискать работу в качестве охранника. Здесь вакансий было предостаточно. Сразу уточню, многим требовались лицензированные специалисты в этой области. Эти объявления я сразу отметал.

Первая беседа и сразу вопрос: «Сколько вам лет?». Услышав мой ответ, говорили: «Извините, но вы нам не подходите». Таких ответов было очень много. И всё же маленькая надежда на положительный результат появилась. Мне предложили приехать на одну из строек города, чтобы сразу увидеть место работы и там же обговорить все детали.

Я решил поступить хитрее. На стройку, возможное место своей будущей работы, приехал на день раньше. Сразу бросилось в глаза, что одному человеку нереально охранять такой большой объект, ещё в ночное время суток. При этом зарплата сторожа-охранника была довольно скромной, всего 30 тысяч. Работать за двоих, а получать за одного? На стройке сторожем, где проходной двор с огромной территорией, откуда ночью можно вынести не только мешок цемента, но и что-то покрупнее. Кто будет виноват? В первую очередь вахтёр-сторож, со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на то, что получил с десяток отказов в качестве охранника в силу возраста 65+, пару – на поприще преподавательской деятельности, продолжал надеяться на положительный для себя результат.

Новая беседа с руководителем одной из автостоянок города дала такую надежду. Работодателя не интересовал мой возраст, главное, чтобы человек был без вредных привычек и ответственно относился к работе. Вредными привычками не обладаю, продолжаю вести здоровый образ жизни. Что же касается ответственности, в этом меня трудно упрекнуть.

На встречу в назначенный день приехал на два часа раньше. Когда подходил к автостоянке, из домика охраны доносился разговор на повышенных тонах:

– Петрович, когда ты мне выплатишь зарплату? Три месяца работаю практически за спасибо. Обещал, что каждый месяц оплата будет без задержки. А на практике, раз в месяц получаю на руки десять тысяч вместо обещанных тридцати. Теперь я понял, почему ты не хотел заключать со мной трудовой договор. Если не выйду на работу, не смогу ни в одном суде доказать, что работал у тебя три месяца. – Можешь потерпеть ещё месяц? Обязательно заплачу сразу за все четыре. Нет у меня сегодня таких денег. – Ты два дня назад купил себе новый джип, да и супруге в прошлом месяце поменял авто. Понимаю, своя рубашка ближе к телу, а наёмные работники – это люди, которым можно и не платить.

После случайно подслушанного диалога на встречу я, конечно, не пошёл.

Платят мизер, договор не заключают

Решил выучиться на лицензионного охранника. Позвонил в один из таких учебных центров. Молодой человек сразу поинтересовался моим возрастом. Получив ответ, решил рассказать о моих перспективах:

– Не буду скрывать, наша фирма очень бы хотела получить ваши деньги за обучение. Но всё дело в том, что у вас довольно призрачные перспективы устроиться на работу по данному профилю. Серьёзные охранные организации заключают контракты с мужчинами до пятидесяти лет. Там и зарплата неплохая и платят без задержек. Как правило, устроиться в такие охранные структуры, не имея хороших связей, очень сложно.

И ещё мой вам совет, не «клюйте» на объявления, где готовы взять на работу охранником без специальной лицензии. Мало того, что платят мизер, так ещё и не заключают трудовой договор. Затем подбрасывают копейки в виде авансов на жизнь и кормят завтраками, что денег пока нет, но в следующем месяце обязательно будут. Люди работают три – четыре месяца практически за гроши. На их место находят других, и картина повторяется.

Не удержался и спросил:

«Почему вы мне выдали такую информацию?». – Всё дело в том, что мой отец в таком же возрасте, как и вы. И каждого пенсионера я сравниваю со своим отцом, которого могут, деликатно выражаясь, обмануть, а это против моих жизненных принципов.

Буду ли я вновь испытывать судьбу? Под лежачий камень вода не течёт. Может, улыбнётся мне её величество фортуна, и после очередной беседы работодатель позвонит и сообщит: «Вы нам подходите, и мы готовы заключить с вами трудовой контракт». Как говорится, надежда умирает последней.

Фёдор ПИНЕГИН.