Журавли на Курилах

На Кунашире уходящий год стал неожиданно успешным для размножения японских журавлей, занесённых в Красную книгу РФ. Было зафиксировано семь птенцов.

Это самый высокий показатель за время регулярных наблюдений, сообщила пресс-служба заповедника «Курильский».

В настоящий момент сотрудники заповедника обладают информацией о 12 гнездовых участках японского журавля. Семь из них находятся на Кунашире и пять на островах Малой Курильской гряды (по одному на островах Шикотан, Полонского, Зеленый, Юрий и Танфильева).

В 2023 году на Кунашире было отмечено шесть пар японских журавлей. Птенцы были у пяти пар, всего – семь птенцов.