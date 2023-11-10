В районе мыса Лопатина в Татарском проливе на мель село судно «Виктория»

Около десяти часов утра с судна «Виктория» подан сигнал бедствия, сообщил капитан координатор Южно-Сахалинского морского спасательного подцентра. Танкер владивостокского порта приписки сел на мель в 400-х метрах от берега в районе мыса Лопатина (10 км южнее г. Невельск Татарский пролив). Со слов капитана, поступления воды на борт судна нет.

На борту находится 10 членов экипажа (все граждане РФ), в медицинской помощи не нуждаются, запас воды и продуктов питания имеется. На борту 760 тонн топлива (700 груз, 60 собственное топливо).

По информации капитана координатора Южно-Сахалинского МСПЦ, из порта г. Корсаков на помощь вышло спасательное судно «Отто Шмидт».

Танкер обесточен, вокруг корпуса судна наблюдается радужная пленка(ориентировочно смыв остатков ГСМ с бортов и палубы судна).

На спасательном судне «Отто Шмидт» на борту сорбент 300 кг, боновые заграждения Б-830 200 м, 3 насоса для откачки воды по 100 куб. м. Скорость движения судна составляет 12 узл. (22 км/ч). Расстояние до судна «Виктория» 230 км. Ориентировочное время прибытия спасателя 17 часов.

С судном поддерживается телефонная связь.

По информации капитана, главный двигатель судна неисправен, повреждена группа рулевого управления. Со слов капитана, танкер сел на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено. Запущен аварийный дизель-генератор. Также, экипажем судна ведется мониторинг количества топлива в танках судна (изменений по объему топлива нет). В превентивных целях экипажем выставлены боновые заграждения (100м по обоим бортам).

В связи с волнением моря (волна 3,5 — 4,5 метра) применение маломерных судов для обследования судна невозможно, применение квадрокоптера также не представляется возможным из за ветровой нагрузки ( ветер (14 м/с).