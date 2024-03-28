Власти островного региона помогают демобилизованным участникам СВО вернуться к мирной жизни

В Сахалинской области начала решаться проблема с выдачей документов нёсшим службу в частных военных компаниях

В ближайшее время первая партия удостоверений участников боевых действий вернувшихся из зоны специальной военной операции сахалинцев поступит в островной регион. Этого удалось добиться благодаря тесному взаимодействию губернатора Валерия Лимаренко, правительства региона и Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Информацию о решении бюрократических проблем с оформлением удостоверений для сотрудников ЧВК озвучил первый заместитель главы области Сергей Байдаков на очередной встрече с демобилизованными воинами в Южно-Сахалинске в помещении филиала федерального фонда «Защитники Отечества». На таких встречах представителей регионального правительства с бойцами каждый может рассказать о своих проблемах, чтобы оперативно получить поддержку в соответствии с действующим законодательством.

— Люди приходят с разными вопросами, и по медицинскому обслуживанию, по обучению, трудоустройству, получению положенных выплат, оформлению документов. Мы стараемся уделить внимание всем нашим героям и помочь каждому. Сегодняшняя встреча была четвертой. Примечательно, что на неё пришло меньше людей, чем на предыдущие. Это говорит о том, что значительная часть вопросов, которые беспокоят защитников Отечества, уже решена. Но мы все равно будем продолжать встречи и всемерно поддерживать наших бойцов, — сказал Сергей Байдаков.

В Сахалинской области много внимания уделяется лечению бойцов и реабилитации после ранений. этим занимаются не только военные медики. Областные учреждения здравоохранения на безвозмездной основе оказывают своим коллегам в погонах любое содействие в восстановлении здоровья участников спецоперации.