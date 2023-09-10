Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». Экспозиции посвящены ключевым проектам, достижениям и перспективам инвестиционной деятельности в регионах ДФО. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

​«Участники Восточного экономического форума, уважаемые гости. Прежде всего, спасибо, что вы здесь, вместе с нами. Это значит, что вы вносите вклад в развитие Дальнего Востока России. Сегодня мы вместе открываем выставку «Улица Дальнего Востока». В чем ее идея? Мы хотели поделиться с вами нашей любовью – любовью к родной земле. К Чукотке и Камчатке, к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, ко всем дальневосточным регионам, к лесам, городам, рекам, людям. Мы хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви, почувствовали ее. Почувствовали любовь к нашей великой Родине», – подчеркнул в приветствии заместитель председателя правительства ряды – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

​Традиционно на выставке свои экспозиции представляют 11 регионов Дальнего Востока.

В частности, Приморский край и Сахалинская область сконцентрируются на вопросах развития инфраструктуры, Забайкальский край – на горнорудной промышленности региона, Хабаровский край представит экспозицию Дальневосточного художественного музея.

​Свои павильоны на выставке организуют и различные российские ведомства. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в интерактивном формате расскажет гостям о каждом этносе, проживающем в России. Экспозиция павильона «Душа России. Север» посвящена быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов.

Цель павильона – представить эстетику прикладного творчества коренных народов на основе современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений.

Экспозиция Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики посвящена продукции предприятий, созданных на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. ОАО «РЖД» в своем павильоне представит гостям историю Восточного полигона, Корпорация «Туризм.РФ» расскажет о 12 мастер-планах крупных туристических территорий.

​Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» появятся два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. В них посетители ознакомятся с арабской культурой и попробуют традиционные угощения: кофе и сладости.

До 13 сентября включительно выставка будет открыта для участников и гостей Форума, а 14–17 сентября она станет общедоступной. В эти дни посещение будет осуществляется по следующим сеансам: с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00.

Для посещения выставки будет необходимо зарегистрироваться на сайте.

Организатор выставки «Улица Дальнего Востока» – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.