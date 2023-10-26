Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил островитянина к 4 годам колонии строгого режима за самовольное оставление пункта временной дислокации воинской части в ДНР и уклонение от военной службы.

Суд установил, что Ч., желая отдохнуть от военной службы, 28 марта 2023 года самовольно оставил своё подразделение в зоне проведения СВО и проводил время по своему усмотрению. 19 апреля добровольно прибыл на службу в воинскую часть в Южно-Сахалинске.

Наказание военнослужащему назначено согласно ч. 3.1 ст. 337 УК РФ. Ч. был заключён под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Леонид КАРПЫЛЕВ.