Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на Сахалине

Отечественная зенитная ракетная система большой и средней дальности предназначена для поражения как существующих, так и перспективных видов вооружения вероятных противников РФ. Комплекс способен вычислить и уничтожить в том числе и гиперзвуковые ракеты.

Прибывший на остров командующий армией ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кравченко дал высокую оценку завершенному перевооружению зенитного ракетного полка и действиям военнослужащих в ходе внеплановой тренировки.

Бойцы в течение нескольких минут выполнили нормативы по разворачиванию комплексов из походного в боевое положение, зарядили пусковые установки управляемыми зенитными ракетами и произвели захват средств условного воздушного нападения. Благодаря профессионализму и слаженности боевых расчётов ЗРС С-40, все воздушные цели были уничтожены электронными пусками ракет при входе в границу зоны поражения.