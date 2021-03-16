Зима еще не отступила, но власти требуют от коммунальных компаний активности в расчистке дворов и дорог от снега

О завершении зимнего сезона рассказал журналистам мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Безусловно, главную проблему в нем создал февральский циклон, когда менее чем за двое суток выпало без малого две месячных нормы снега. В городе все еще тысячи тонн не вывезенного снега и много наледи, несмотря на то, что солнце в помощь тоже включило свой ресурс.

Мэр объясняет это тем, что не только масштабные заносы создали сложности при расчистке улиц, дворов и межквартальных проездов, но и перепады температур, смешанные осадки, брошенные на дорогах автомобили…

В Южно-Сахалинске борьбой со снегом занимаются пять подрядных организаций, еще три трудятся в планировочных районах и селах городского округа. Управляющие компании непосредственно отвечают за расчистку дворовых территорий, а мэрия и государственная жилищной инспекции (ГЖИ) контролируют эту работу. Где-то ее результаты радуют — дворы расчищены до асфальта, а где-то все еще заснежены.

Как рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Евгений Золотов, есть лидеры и есть отстающие. Оперативно сработали ЖЭУ-2, УК «Управдом» и ЖЭУ-14. Они в течение суток приступили к расчистке придомовых территорий, пешеходных дорожек, привлекли технику. Зато поступили жалобы на работу ООО «Искра», ООО «Управляющая компания ЖЭУ-13» и других. Работы по расчистке продолжаются. Стоит задача убрать наледь.

С начала года департамент городского хозяйства провел 23 проверки. Управляющим компаниям выдано 45 предостережений, 19 из них — по преодолению последствий февральского циклона. 17 материалов направлено для рассмотрения на предмет применения штрафных санкций. А они могут быть дороже расходов на уборку снега.

— Осенью прошлого года мы настоятельно рекомендовали подрядчикам обзавестись малотоннажной техникой для уборки тротуаров, — сообщил Сергей Надсадин. — Ведь большая техника продавливает и ломает плитку, сносит бордюры… Но не все отреагировали на рекомендации. Когда же руководителей этих организаций стали критиковать за плохую расчистку тротуаров, они оправдывались: дескать, администрация города запретила использовать большегрузную технику. Это лукавство. Муниципалитет еще годом ранее корректно ввел такой запрет и посоветовал обзавестись спецтехникой.

Администрация города поставил задачу — до 17 марта очистить от снега и наледи все тротуары. Иначе департамент безопасности и контроля мэрии будет штрафовать нарушителей и требовать дисквалификации директоров управляющих компаний, которые не заботятся о порядке на придомовых территориях.

На пресс-конференции журналистов интересовало, как в городском округе сработали снежные полигоны. Их два — северный и южный (он побольше). В целом их мощности достаточно, чтобы принять среднее количество снега, выпадающее в областном центре.

К ноябрю полигоны были подготовлены к работе, определены подрядчики по их содержанию. Но во время последнего циклона из четырех карт полигона сначала были задействованы лишь две. По словам руководителя департамента городского хозяйства Дениса Трофимова, подвело внезапное потепление.

Технология работы полигона такова: сначала идет наморозка территории, на которую свозятся тысячи тонн снега. Потом выполняется их проливка и заморозка, чтобы принять очередную партию груза. После циклона в оттепель начался массовый вывоз снега с дорог, придомовых территорий, и на полигоне скопились очереди машин. Через неделю обстановка нормализовалось, заработали все четыре карты. И северная, и южная площадки приняли около 1 млн. 9 тыс. тонн снега.

Муниципалитет выделил 24 млн рублей в качестве компенсации расходов на вывоз снега. Семь управляющих компаний уже подали такие заявки на сумму 8 млн рублей. Их примеру могут последовать и остальные компании, деньги есть, заверил мэр.

Он также сообщил, что складирование снега на полигоне — старый затратный способ. К примеру, в Москве давно и успешно используются снегоплавильные установки. Для Южно-Сахалинска это весьма актуально, ведь здесь и снега бывают большими, и областной центр прирастает новыми районами. Кстати, есть уже и проект, и земельный участок для обустройства снегоплавильной установки. Осталось только привлечь инвесторов.

В целом, уборка снега в нашем городе организована хоть и не идеально, но на высоком уровне, считает Сергей Надсадин. Опыт островного областного центра изучают в других городах страны. Но успокаиваться на достигнутом повода нет. Несмотря на календарную весну, зима еще не отступила. Метеорологи предупреждают, что еще не все циклоны разрядились над островами. Будут еще снега и, не исключено, что большие.

Людмила Николаева.