Знай свой край. Читатели «Красного маяка» с интересом ищут ответы на вопросы юбилейной викторины

«На карте Итурупа был поселок Акимовка. Где он располагался, в честь кого назван?». Это один из вопросов викторины «Знай край, в котором ты живешь», проводимой редакцией курильской районной газеты «Красный маяк» в преддверии 75-й годовщины образования района.

Курильский район стал одним из четырнадцати, образованных в составе Южно-Сахалинской области в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 1946 года (собственно, Сахалинская область образована в январе 1947-го – после ликвидации Южно-Сахалинской области и выведения ее из состава Хабаровского края). Значит, через три месяца – юбилей района, и редакция «Красного маяка» предложила читателям поучаствовать в краеведческой викторине.

Проводится она в несколько этапов, на каждом – по пять вопросов. На подготовку ответов дается по десять дней, и, как отмечают читатели, это оптимальный срок, чтобы найти нужную информацию. Собирают ее в интернете, подшивках «районки», книге «В краю серебряного лосося», подготовленной журналистским коллективом к 60-летию образования района, в монографии «История населенных пунктов» Сергея Выборова, изданной – опять же – газетчиками.

Находят помощь участники викторины и у старожилов, которые, например, помнят самый разрушительный в истории Итурупа тайфун «Тип», случившийся в 1979 году.

Вопрос об этом событии – один из тех, что уже были предложены читателям. Им надо было узнать также о том, какими силами и под чьим руководством осуществлялся десант советских войск на Итуруп в августе 1945-го; кем осуществлялось административно-хозяйственное руководство на острове до образования в 1947 году Курильского райисполкома; сколько китокомбинатов работало на территории района; чем знаменателен для островной геологии 1964 год?

Вспомнили и такие события, имевшие, можно сказать, международное значение, как 40-дневный дрейф от залива Касатка до берегов Америки «отважной четверки» в 1960 году (баржу с четырьмя солдатами унесло в океан во время шторма) или вынужденную посадку в Буревестнике американского «Дугласа» с двумя сотнями военнослужащих, летевших на вьетнамскую войну, – самолет нарушил государственную границу СССР 1 июля 1968 года.

В викторине уже приняли участие около 40 человек. Наиболее активными, к удивлению организаторов, оказались военнослужащие из Горячих Ключей. Газетчики говорят спасибо заместителю командира дивизиона по военно-политической работе старшему лейтенанту Александру Кондратьеву за такую инициативу.

Конечно же, на предложение редакции откликнулись люди, родившиеся или давно живущие на Итурупе: Андрей Меркулов, Светлана Редько, Татьяна Васильева, Елена Колычева, Вера Гринник. Радует основательными (и правильными!) ответами Алексей Фифилов. Приятно получать в инстаграме ответы от Анзора Додова, работающего в Южно-Сахалинске, но не прерывающего связи с родным островом.

Особую благодарность организаторов конкурса заслужил 14-летний житель села Рейдово Кирилл Гулин. С помощью отца, Николая Николаевича, «потомственного» курильчанина, он успешно справляется со всеми заданиями. Пример, достойный подражания!

В свою очередь, и журналисты получают благодарственные слова. Например, от Ларисы Гоголевой: она живет и работает на Итурупе с сентября прошлого года, и, по ее словам, участие в викторине – прекрасная возможность изучить «край, в котором ты живешь». А именно такую задачу – пробудить интерес (или закрепить его) к истории Курильского района – ставили перед собой организаторы викторины.

…А поселок Акимовка, упомянутый в начале заметки, располагался на левом берегу реки Куйбышевка. Назван в честь Героя Советского Союза подполковника Ивана Алексеевича Акимова, командира 387-го стрелкового полка, чьи подразделения в период 6 – 7 сентября 1945 года высадились на Итуруп и участвовали в разоружении японских войск. Иван Акимов был комендантом Итурупа, служил здесь до сентября 1949 года.

Галия Кунченко.