Звоночки сентября. Чем дальше лето, тем ближе сезон простуд и связанных с ними неудобств

Кроме того, осень заставляет вспомнить о коронавирусе. Судить об этом можно по данным регионального управления Роспотребнадзора.

Они свидетельствуют – за прошедшую неделю уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превысил предыдущий на 39,7%.

В абсолютных цифрах – 31,6 на 10 тыс. населения или 1528 случаев. Заболевших стало больше и среди взрослых, и среди детей. Подросли показатели по пневмонии – 39 пациентов, но всё в рамках контрольного уровня. Болели островитяне в возрасте от 40 до 64 лет.

Пока что не выявлено ни одного случая гриппа.

Но есть 11 коронавирусных пациентов, причём только среди взрослых. Показатель по этому недугу не вырос и составил 2,3 на 100 тыс. населения. В областном Роспотребнадзоре отмечают, что все зарегистрированные случаи протекали как острое респираторное заболевание, в легкой форме. Виновником недуга у всех был представитель этого вируса из семейства омикрон.

Между тем уже выявлен новый вид коронавируса – пирола, и, как отмечают учёные, он заразнее своих предшественников. У нас на островах этого «гостя» ещё не было, сообщила главный внештатный инфекционист области Оксана Солонина. Но тут надо иметь в виду, что результаты исследований мазков от больных поступают с запозданием. Поэтому в некоторых медучреждениях мед­работников снова обязали носить маски, ведь полностью исключать наличие пиролы на Сахалине и Курилах нельзя.

Что сделано для защиты от неё? По сообщениям пресс-службы федерального Роспотребнадзора, разработаны тесты для выявления пиролы и препараты для лечения от этого варианта коронавируса. Под его особенности обновили вакцины. Но пока что ничего этого в регион не завезли.

Поэтому нелишним будет соблюдать правила профилактики, напоминает Оксана Солонина. Они просты, но позволяют создать надежную защиту от сезонных вирусных инфекций.

Владимир ПАВЛОВ.

Стоит помнить

Заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями могут быть заразными не менее 7 дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными более длительный период времени.

На заметку

Для снижения риска острых респираторных вирусных инфекций следует: