Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших и пострадавшим.
«Страшная трагедия, которая потрясла весь мир. Нет слов, чтобы описать всю ту горечь, которую сейчас мы все испытываем. Тысячи людей пришли на пункты сдачи крови с Москве, сотни волонтеров присоединились к помощи спасателей. Все, как один, сплотились и объединились, чтобы помочь пострадавшим и их семьям в этой трагедии. Сахалинцы и курильчане тоже не остались в стороне. К нам поступают звонки, люди спрашивают, как можно помочь, куда перечислить деньги для помощи, есть ли какой — то общий сбор.
— Мы благодарны всем неравнодушным землякам, которые ищут способ помочь, хотят быть полезными и понимают масштаб произошедшего», -рассказал Александр Неустроев, представитель ассоциации волонтерских центров в регионе.
Реквизиты для сбора средств:
- Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
- ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
- Расчётный счёт: 40703810100020000067
- Банк: ПАО Сбербанк
- БИК: 044525225
- Корр. счет: 30101810400000000225
- Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холл»
Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф