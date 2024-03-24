Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холл»

Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших и пострадавшим.

«Страшная трагедия, которая потрясла весь мир. Нет слов, чтобы описать всю ту горечь, которую сейчас мы все испытываем. Тысячи людей пришли на пункты сдачи крови с Москве, сотни волонтеров присоединились к помощи спасателей. Все, как один, сплотились и объединились, чтобы помочь пострадавшим и их семьям в этой трагедии. Сахалинцы и курильчане тоже не остались в стороне. К нам поступают звонки, люди спрашивают, как можно помочь, куда перечислить деньги для помощи, есть ли какой — то общий сбор.

— Мы благодарны всем неравнодушным землякам, которые ищут способ помочь, хотят быть полезными и понимают масштаб произошедшего», -рассказал Александр Неустроев, представитель ассоциации волонтерских центров в регионе.

Реквизиты для сбора средств:

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холл»

Вся информация о сборе средств доступна на официальном сайте мывместе.рф