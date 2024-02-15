Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 сентября
- В Поронайске открыто третье на Сахалине педагогическое училище. 1 сентября в его аудитории пришло около ста юношей и девушек с восточного побережья острова. Училище укомплектовано квалифицированными преподавателями – выпускниками высших учебных заведений страны.
5 сентября
- «Больше нефти Родине!» – под таким лозунгом трудятся нефтяники Охи. Августовский государственный план добычи нефти перевыполнили все промыслы треста «Сахалиннефть». Наибольшее количество сверхпланового топлива добыли коллективы Восточно-Эхабинского, Эхабинского и Южно-Охинского промыслов.
- Решением министерства морского флота СССР Сахалинскому морскому пароходству предложено построить в Холмске посёлок для моряков. В ближайшие дни на место будущего посёлка прибудет первая партия сборных домов. От моряков поступают заявления о приобретении их в индивидуальное пользование.
- В ночь на 31 августа в Охинском роддоме работница строительной организации Файзура Шарафеева родила мальчика и двух девочек. Уход за ними поручен медсестре и детскому врачу.
9 сентября
- Работники Невельской районной конторы связи перевыполнили план первого полугодия по радиофикации. До конца года радиоточки появятся ещё в сотне домов рабочих и колхозников. Новые линии сооружаются в колхозе «Красный сахалинец», в рыболовецком колхозе им. Ворошилова и на рыбозаводе «Заветы Ильича».
(Продолжение следует).