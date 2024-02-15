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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Невельская судоверфь по праву считается одним из передовых предприятий в Невельском районе. Все е¸ цехи и мастерские из месяца в месяц перевыполняют производственные задания и добиваются снижения себестоимости выпускаемой продукции. Слаженно работает бригада котельщиков, руководимая коммунистом т. Кайгородовым. В социалистическом соревновании члены этой бригады завоевали первое место. Сам бригадир т. Кайгородов выполняет по две нормы в смену. НА СНИМКЕ: В. Я. КАЙГОРОДОВ и лучший котельщик бригады И. П. РИПА замеряют скуловые кницы кунгаса. Фото А. ШОСТАК.

3 сентября

  • В Поронайске открыто третье на Сахалине педагогическое училище. 1 сентября в его аудитории пришло около ста юношей и девушек с восточного побережья острова. Училище укомплектовано квалифицированными преподавателями – выпускниками высших учебных заведений страны.

5 сентября

  • «Больше нефти Родине!» – под таким лозунгом трудятся нефтяники Охи. Августовский государственный план добычи нефти перевыполнили все промыслы треста «Сахалиннефть». Наибольшее количество сверхпланового топлива добыли коллективы Восточно-Эхабинского, Эхабинского и Южно-Охинского промыслов.
  • Решением министерства морского флота СССР Сахалинскому морскому пароходству предложено построить в Холмске посёлок для моряков. В ближайшие дни на место будущего посёлка прибудет первая партия сборных домов. От моряков поступают заявления о приобретении их в индивидуальное пользование.
  • В ночь на 31 августа в Охинском роддоме работница строительной организации Файзура Шарафеева родила мальчика и двух девочек. Уход за ними поручен медсестре и детскому врачу.

9 сентября

  • Работники Невельской районной конторы связи перевыполнили план первого полугодия по радиофикации. До конца года радиоточки появятся ещё в сотне домов рабочих и колхозников. Новые линии сооружаются в колхозе «Красный сахалинец», в рыболовецком колхозе им. Ворошилова и на рыбозаводе «Заветы Ильича».

(Продолжение следует).

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