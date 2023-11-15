Добро улучшает видимость. Благодаря неравнодушным жителям Александровск-Сахалинского района, участвующие в спецоперации островитяне получили весьма нужный им прибор ночного видения

Как сообщили в районной администрации, это дорогое и очень нужное оборудование приобрели на средства, собранные во время благотворительного концерта, прошедшего в октябре в районном Доме культуры и на благотворительные взносы участников группы «Доброе дело».

Благодарность всем неравнодушным в своём видеообращении выразил военнослужащий Роман из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.

На этом помощь не заканчивается. В преддверии Нового года на островах объявлен старт акции добра для островитян, которые защищают новые регионы России. Любой житель может присоединиться к сбору подарков нашим защитникам.

Акцию организовали в рамках регионального проекта «Сопричастность», который ранее инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Желающие принять в ней участие могут обратиться в центр социальной защиты своего муниципального образования, а также в центральный пункт сбора в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Больничная, 34, фонд «Защитники Отечества».

Эдуард Самойлов.

Видео с тг-канала администрации Александровск-Сахалинского района.

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