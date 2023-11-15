Добро улучшает видимость. Благодаря неравнодушным жителям Александровск-Сахалинского района, участвующие в спецоперации островитяне получили весьма нужный им прибор ночного видения

Как сообщили в районной администрации, это дорогое и очень нужное оборудование приобрели на средства, собранные во время благотворительного концерта, прошедшего в октябре в районном Доме культуры и на благотворительные взносы участников группы «Доброе дело».
Благодарность всем неравнодушным в своём видеообращении выразил военнослужащий Роман из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады.
На этом помощь не заканчивается. В преддверии Нового года на островах объявлен старт акции добра для островитян, которые защищают новые регионы России. Любой житель может присоединиться к сбору подарков нашим защитникам.
Акцию организовали в рамках регионального проекта «Сопричастность», который ранее инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Желающие принять в ней участие могут обратиться в центр социальной защиты своего муниципального образования, а также в центральный пункт сбора в Южно-Сахалинске по адресу: ул. Больничная, 34, фонд «Защитники Отечества».
Эдуард Самойлов.
Видео с тг-канала администрации Александровск-Сахалинского района.
Возьмите на заметку
Бойцам всегда нужны:
- теплые вещи 48-60 размера, носки, перчатки, шарфы, балаклавы, шапки;
- противовирусные лекарственные средства;
- согревающие элементы;
- влажные салфетки больших размеров, влажные полотенца;
- батарейки всех форматов.