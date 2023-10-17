Учредитель рыбопромышленной компании «Золото Сахалина»  за дачу взятки поплатился свободой

Предприниматель Арташ Бабаян во время прошлогодней лососевой путины передал руководителю одного из подразделений регионального управления ФСБ России один миллион рублей (половину от общей суммы 2 миллиона рублей).

Следствие пришло к выводу, что рыбопромышленник хотел избежать проверки на его предприятии и получить обратно документы, изъятые при оперативно-розыскных мероприятиях. Помимо этого, взяткодатель просил сотрудника сообщать ему о планируемых проверках.

Этим планам не было суждено сбыться, сотрудник УФСБ отказался от денег и сообщил о преступном факте руководству.

Южно-Сахалинский городской суд назначил Бабаяну наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и 6 месяцев. Плюс — штраф в размере 10 миллионов рублей.

Областная прокуратура посчитала такое наказание чересчур мягким и обжаловала судебное решение в суде высшей инстанции. По результатам рассмотрения апелляции наказание подсудимому изменено на реальный срок лишения свободы – 8 лет 6 месяцев. Это время осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. В части 10-миллионного штрафа приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) возбуждалось по материалам УФСБ России по Сахалинской области. Его расследовали сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Николай ПИТЕРСКИЙ.