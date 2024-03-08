Евгений Белов и Анастасия Власова – лидеры первого дня Сахалинского лыжного марафона

8 марта дан старт юбилейному Сахалинскому лыжному марафону. В течение двух дней его участниками станут рекордные 1300 спортсменов. Первым видом программы был забег на 30 км классическим стилем.

По словам организаторов, забег классическим стилем был проведен впервые. На лыжню вышли спортсмены из Владивостока, Долгопрудного, Ижевска, Когалыма, Костромы, Москвы, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Самары, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Солнечногорска, Сыктывкара, многих других городов России, а также населенных пунктов островного региона, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— Первый день завершен. Впервые наши участники марафона смогли пройти дистанцию классикой. Я уже получил от них обратную связь. Многие благодарили за трассу и организацию соревнований в целом. Сегодня в Лесном не было пробок. Благодаря работе сотрудников ГИБДД и администрации Корсаковского городского округа для рыбаков организовали парковки. Автобусы с участниками спокойно проехали до места старта. Мы вовремя отправили вещи спортсменов в зону финиша. Все прошло без задержек. Хочу сказать спасибо правительству области, министерству спорта за поддержку. Получилась отличная командная работа. Ждем завтрашний старт, — подвел итог первого дня сахалинского марафона директор спортшколы зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов.

Топ-фаворитами забега были двукратный чемпион мира Евгений Белов, призер чемпионата России Андрей Мельниченко и победитель всероссийских соревнований Григорий Соколов, которым обещали составить конкуренцию менее звездные участники.

И всё же фавориты оказались быстрее. Белов, Мельниченко и Соколов оторвались от основного пелотона и разыграли награды на финише между собой.

Поздравления с победой принимал Евгений Белов (Тюменская область). Серебряный результат показал Андрей Мельниченко (ХМАО). С бронзовой наградой вернется в Республику Коми Григорий Соколов.

— Тут дистанция такая, специфическая, нелегкая, потому что перевал есть, а это шесть километров беспрерывного подъема. После перевала – семь километров спуска. Поэтому показалось, что я отдохнувший приехал. На перевале и был момент, когда надо было убегать, а на спуске у меня был задел, чтобы отдохнуть, подготовиться к завтрашнему марафону, — проанализировал дистанцию Евгений Белов.

Лучший результат среди женщин – у Анастасии Власовой из команды «Русская зима». В 2023 году она была первой на дистанции 30 км свободным стилем, а сейчас оформила золотой «дубль».

— Я люблю Сахалин. Приезжаем сюда уже второй год. Сегодня прекрасная погода, трасса отличная. Я очень довольна своим результатом. Теперь настраиваюсь на завтрашний день, — говорит Анастасия Власова.

На втором месте Полина Сероносова (Республика Карелия), на третьем – островная лыжница Ульяна Николова.

— В целом, я довольна. Буквально несколько дней назад я была на соревнованиях. Сказывалась разница во времени, но смогла побороться за призовое место. Завтра еще побегу. Надеюсь, что тоже получится войти в победители. Трасса отличная, я вообще больше люблю классику, чем конек. Так что прокатилась в удовольствие, — улыбнулась Ульяна Николова.

Сегодня на трассу вышли и дети от шести лет и старше. Яркие эмоции они подарили своим самым верным болельщикам – мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Они пробежали 1000 метров.

За ходом гонки все желающие могли наблюдать по прямой трансляции на сайте марафона и официальных социальных сетях.

Все протоколы будут размещены на сайте марафона (https://skisakhmarathon.ru).

9 марта старт в поселке Лесное будет дан в 10:00 (онлайн-трансляция начнется в 09:30). Финишируют спортсмены также в парке имени Гагарина.

Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают поддержать спортсменов. Также в парке состоятся выступления творческих коллективов, розыгрыши подарков от партнёров. А вечером в «СШ «Кристалл» состоится торжественная церемония награждения. Начало в 19:00. Вход свободный.