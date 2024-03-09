49 регионов России и 1300 лыжников: в островном регионе завершился юбилейный 25-й сахалинский марафон

Второй день Международного сахалинского лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова определил лидеров в свободном стиле. Драйва гонке добавила погода, сопровождая спортсменов снегом и ветром.

Марафонцы стартовали в селе Лесное Корсаковского района в 10 часов утра. Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов отправил первых участников на дистанцию 50 км.

— Марафон становится популярным не только среди сахалинцев, но и по всей стране. К нам приехало много участников, и все они отмечают высокий уровень организации. Я уверен, что география марафона будет только расширяться. Сегодня островной регион становится всё более привлекательным в плане спортивного туризма. Люди приезжают к нам не только для участия в соревнованиях, но и знакомства с сахалинской землей, – отметил министр.

Иван Люфт из Казахстана впервые приехал на Сахалин. Мастер спорта международного класса, чемпион Казахстана и «Универсиады-2017», участник чемпионатов мира остался восхищен сахалинскими трассами.

— Мне очень понравилась вчерашняя трасса на 30 км классикой. Сегодня, конечно, будет немного тяжелее после классики. Я вчера был на восьмом месте. Сейчас планирую побороться на дистанции 50 км, — сказал перед стартом Иван.

Дмитрий Черников прибыл из Башкирии. Спортсмен является постоянным участником марафонов серии Russialoppet.

— Я еду с Дёминского марафона. Сегодня здесь, дальше у меня еще несколько стартов. Очень здорово, что у меня есть возможность путешествовать по нашей стране и принимать участие в таких спортивных событиях. Вчера я просто болел за участников, а сегодня побегу 50 км, — говорит он.

Основная борьба развернулась перед перевалом. Семерка лидеров практически все время двигалась вместе, после перевала ситуация стала меняться.

По итогу гонки быстрее всех оказался представитель ХМАО Андрей Мельниченко. В прошлом году спортсмен был третьим. В этот раз неоднократный участник Кубка мира на финише оторвался от своих соперников и завершал марафон в одиночестве.

— Пришлось тяжело. После перевала был снег, лыжи не ехали, скольжение не такое. Потом немного восстановился на спуске и на 500 метров убежал, — прокомментировал Андрей Мельниченко.

Вторым стал призёр Олимпийских игр по биатлону Александр Логинов. Ему не удалось обогнать Мельниченко, хотя борьба была серьезная.

На третьем месте оказался Дмитрий Клюквин из Москвы. Олимпийский чемпион Александр Легков стал шестым.

— Я закончил свою карьеру уже очень давно. Сейчас просто поддерживаю себя в хорошей физической форме. Мне непонятно, почему действующие спортсмены видят во мне соперника, хотя мне это очень приятно. Значит я еще составляю конкуренцию. А вообще я очень рад, что приехал на Сахалин. Считаю, что профессионалы должны участвовать в марафонах, составлять конкуренцию, а молодёжь — брать с них пример. Сахалинский марафон уникален. Он единственный проходит из точки в точку. Ты не наматываешь круги, а едешь и наслаждаешься прекрасными видами, — прокомментировал Александр Легков.

У мужчин на дистанции 30 км финиш был одним из самых захватывающих. До самого последнего момента решалась судьба первого места. Григорий Соколов и Дмитрий Мишарин боролись до конца.

— Сегодня было гораздо сложнее. Погода внесла свои корректировки, однако я построил себе план на всю дистанцию. Просчитал, как буду действовать на финише, и у меня все получилось. Дотерпел самый сложный участок до перевала, а потом уже смог отдохнуть. На финише решала именно тактика, — подвел итог гонки победитель Григорий Соколов.

На дистанции 50 км у женщин золотая медаль у представительницы Башкирии Натальи Бабчиной. Второй стала Полина Сероносова из Карелии. Анастасия Власова из Республики Коми в этот раз стала обладательницей бронзовой медали. На дистанции 30 км классикой девушка была первой.

На 30-километровом отрезке у женщин первое место заняла Софья Кузнецова. Наша юная сахалинская лыжница, воспитанница СШОР зимних видов спорта, сегодня первый раз бежала 30 км. Перед стартом девушка очень волновалась, продумывала дистанцию.

— Я думаю, как пробежать так, чтоб не умереть и быть первой – это моя главная задача. Переживаю. Бороться придётся с сильными соперниками, — говорила перед стартом София.

Второй стала Мария Анферова, а третье место у Надежды Кузнецовой. Обе спортсменки из Южно-Сахалинска.

В этом году помимо личных зачетов появились командные. Президент RussiaLoppet Георгий Кадыков-Орбелиани отмечает, что в состав серии входит 45 марафонов, и они проходят каждый день по всей стране. Сегодня на Сахалине, завтра в Казани, и так круглый год. Большие гонки являются этапами любительских Кубков команд. На данный момент в них принимают участие порядка 60 коллективов. Из них по стране путешествуют составы по 15 человек.

— В их составах есть и сильные любители, такие как Саша Легков, и просто любители, возрастные. Для сильнейших из них — для тех, кто борется за абсолют, за личное первенство — в этом году мы придумали формат матчевой встречи. Это когда команды в рамках одного марафона устраивают между собой турнир. Очки по этому турниру начисляются только первым 50-ти. Это зачет для тех, кто борется и за личный абсолют. За 1, 2 и 3 место команды получат 100, 75 и 50 тысяч рублей, — рассказал Георгий Кадыков-Орбелиани.

Почётный гость мероприятия, председатель Координационного совета «Молодёжи СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Анастасия Павлюченкова отметила важность организации подобных соревнований, они способствуют вовлечению людей к занятиям физической культурой и спортом, что является одной из ключевых задач, поставленных президентом РФ.

В общей сложности в юбилейном, XXV сахалинском лыжном марафоне памяти И.П. Фархутдинова приняли участие 1300 человек из 49 регионов страны. Такого количества спортсменов не было за всю историю проведения.

Организаторы сахалинского лыжного марафона: Министерство спорта России, правительство Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, региональный центр спортивной подготовки, администрация города Южно-Сахалинска, администрация Корсаковского городского округа, спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта, Russialoppet, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.