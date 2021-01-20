Недавно совершенно случайно узнал, что сегодня уроки физкультуры в школе это не просто бег, прыжки, лазание по канату. Теперь это равноправный предмет в том смысле, что уже существуют учебники по физкультуре, у детей есть тетради по физкультуре, они изучают теорию предмета и сдают зачеты.

Внучка-шестиклассница часто болеет, и ее от греха подальше перевели на эту зиму на онлайн-обучение, в школе составили график консультаций педагогов. У дочери были какие-то дела, и на днях она попросила свозить внучку в школу на консультацию по физкультуре.

Я был в недоумении: какие могут быть консультации по этому предмету? На мой взгляд, физкультура – чисто практическое занятие. Выяснилось, что нет. Тут-то я и увидел учебник. Правда, заглянуть в него не успел. Может, это и к лучшему, а то, возможно, расстроился бы. До чего наше образование «доросло» – до теории физкультуры в школах! Лучше больше практикой занимались бы!

Кстати, учитель на консультацию не пришел, и мы с внучкой так и не узнали, как ей изучать физкультуру на дому.

Иван ПРИХОДЬКО, г. Южно-Сахалинск.