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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Горняки шахты «Долинская» самоотверженно борются за выполнение обязательств, взятых в письме товарищу Сталину. Большую помощь в этой борьбе оказывают коллективу энергетики шахты. Они своевременно обеспечивают подземные участки и обогатительную фабрику электроэнергией. НА СНИМКЕ: старший машинист турбины Михаил Иванович ЛИПАНОВ следит за показаниями электроприборов. Фото А. ШОСТАК.

9 августа

  • На Холмском целлюлозно-бумажном комбинате несколько месяцев держит первенство в соревновании бригада сеточника комсомольца Вениамина Шмелёва. В июле 95% бумаги бригада дала первым сортом. Передовому коллективу присвоено звание «Бригада отличного качества».
  • Члены рыболовецкой артели имени Шверника Корсаковского района не только ловят рыбу, но и добывают анфельцию. На их счету уже 3 тыс. ц анфельции, что вдвое превышает годовой план. Особенно хорошо трудятся звенья Свапарова, Исаева и Каргина.

14 августа

  • В отделениях Александровского молочно-овощного совхоза начался сбор огурцов. Парниковод Христина Михайловна Мельник сдала более 120 кг зеленцов ранних сор­тов. Её коллеги ухаживают также за дружными всходами арбузов. Овощеводы намереваются собрать в несколько раз больше «полосатиков», чем в прошлом году.
  • Растёт и хорошеет Невельск, там появилось девять новых улиц. За семь лет в городе построено 173 индивидуальных дома, ещё 75 достраиваются. К 35-й годовщине Великого Октября в них справят новоселье семьи рыбаков и строителей. Десятки рабочих и служащих в сентябре начнут строительство собственных домов.

(Продолжение следует).

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