Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 августа
- На Холмском целлюлозно-бумажном комбинате несколько месяцев держит первенство в соревновании бригада сеточника комсомольца Вениамина Шмелёва. В июле 95% бумаги бригада дала первым сортом. Передовому коллективу присвоено звание «Бригада отличного качества».
- Члены рыболовецкой артели имени Шверника Корсаковского района не только ловят рыбу, но и добывают анфельцию. На их счету уже 3 тыс. ц анфельции, что вдвое превышает годовой план. Особенно хорошо трудятся звенья Свапарова, Исаева и Каргина.
14 августа
- В отделениях Александровского молочно-овощного совхоза начался сбор огурцов. Парниковод Христина Михайловна Мельник сдала более 120 кг зеленцов ранних сортов. Её коллеги ухаживают также за дружными всходами арбузов. Овощеводы намереваются собрать в несколько раз больше «полосатиков», чем в прошлом году.
- Растёт и хорошеет Невельск, там появилось девять новых улиц. За семь лет в городе построено 173 индивидуальных дома, ещё 75 достраиваются. К 35-й годовщине Великого Октября в них справят новоселье семьи рыбаков и строителей. Десятки рабочих и служащих в сентябре начнут строительство собственных домов.
(Продолжение следует).