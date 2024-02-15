Вместо санатория

Ещё два года назад внучатая племянница, приехавшая в гости с мужем и двумя маленькими детьми, выговаривала мне:

– Как, имея возможность посещать «Аква-Сити» бесплатно, не побывать в нём ни разу?! Я вас не понимаю.

Сама она возила свою семью туда чуть ли не каждый день, хотя им приходилось платить, а доходы у них очень и очень скромные. Ребятня была в восхищении: в маленьком материковском городке такого чуда, конечно же, не наблюдалось.

Почему меня мало интересовал «Аква-Сити»? Не знаю, наверное, срабатывала психология: куда оно денется? Это рядом, можно успеть всегда.

В январе этого года я наконец-то созрела и получила большое удовольствие. Посетила водный комплекс уже трижды. Хочу сказать: если туда ходить почаще, не нужно никаких санаториев! Есть возможность поплавать, получить курсы различных гидромассажей числом более десятка. Среди них и циркулярные души. Между всякими процедурами пожалуйста в соляные комнаты, хаммам, парные с разным «накалом», есть даже «искусственное солнце». В бассейне с искусственной волной вода достигает плюс 36 – 37 градусов, заходишь, как в ванную.

Мы с подругой даже катались на некрутых водяных горках, на других здоровье уже не позволяет. А так – пожалуйста!

Даже трёх посещений хватило, чтобы почувствовать, как окрепли мышцы и ушёл некоторый вес, накопленный за холодный период.

Сейчас я жалею, что упустила столько времени для поддержания формы и получения такого удовольствия.

Да, хочу заметить, что «Аква-Сити» посещает немало пенсионеров, некоторые приходят сюда парами. А ещё здесь постоянно плещется детвора. Её, оказывается, привозят из районов целыми классами, по очереди. В прошлый раз это были пятиклассники из Томари и Долинска. Для них вся поездка бесплатна. Это рассказали учительницы из сопровождения.

Когда-то этот гигантский объект воспринимался критически: затраты по его содержанию ожидались огромными. Но областная власть взяла на себя этот груз, открыла водный комплекс для большой части населения бесплатно по карте сахалинца. Спасибо за это!

Нина ГРОМЫКО, г. Южно-Сахалинск.