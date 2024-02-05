«Крылышки» для зубаря. Клёвое место

Сахалинские рыболовы-любители в эту пору пристально следят за сообщениями регионального управления МЧС о состоянии ледового припая на юге острова. И не случайно, ведь начинается сезон традиционной корюшковой рыбалки на морском льду. Заветный трофей – корюшка зубатка.

В этом году в заливе Мордвинова достаточно много льда, но не везде его хорошо схватило морозом. Поэтому важно соблюдать осторожность. 5 февраля, например, спасатели предупредили, что припай устойчив от села Охотское до мыса Свободный на удалении от берега один километр. Дальше лучше было не заходить, это опасно для жизни.

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин рассказал о некоторых особенностях февральской рыбалки. По данным науки, зубатая корюшка нагуливается в море. Известно о двух группировках корюшки в Анивском заливе, которые географически привязаны к западному и восточному побережьям. Рыба в них может значительно различаться по размерам. Особенно крупный зубарь в Ногликском районе, где средняя длина тела корюшки может быть около 40 сантиметров. На юге рыба мельче.

Что привлекает корюшку к морскому ледовому припаю? Конечно, корм. Подо льдом образуются «плантации» диатомовых водорослей и скопления мелких рачков, которыми рыба питается.

Впрочем, в феврале ловят и другую рыбу. Например, на Тунайче вплоть до конца марта очень результативно ловят тихоокеанскую сельдь озёрной формы, а также навагу и морскую малоротую корюшку.

Кстати, важно не упустить момент – морская малоротка в марте отправится в морское прибрежье.

Что желательно иметь в своём арсенале снастей, отправляясь на лёд? Не теряют актуальности снасти японского происхождения «хаябуса» разных оттенков. Эффективны также крючки с «крылышками» и пёрышками. В ходу проверенные временем традиционные гирлянды с несколькими крючками, украшенными мохеровой ниткой зелёного или голубого оттенков, а также обычные гирлянды с кусочками зеленой губки или синтетики.

Ближе к весне будут эффективны различные блёсны: «иглы», «обжарки». Обычно в торговых точках, расположенных в районе предполагаемой рыбалки, продавцы хорошо ориентируются в местной специфике, помогают выбрать самые подходящие для этого времени снасти.

Ближе к весне во внутренних водоёмах начнут меняться гидрологические условия и разные виды рыб начнут миграции. Например, южная мальма и кунджа будут перемещаться в нижние участки рек. Ручьевая мальма в таких малых реках, как Таранай, Ай, Лозовая, Мануй также направится вниз по течению, в Лозовой и Мануе «компанию» ей составит голец.

В крупных реках Тымь и Поронай, а также в реках северо-западной части острова активизируются щука, чебак, краснопёрка, кунджа, в верхнем течении Сергеевки, Южной и Северной Хандасы – ручьевая мальма.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт

от Виталия Никитина

Правильная сахалинская уха из корюшки

Для приготовления этого первого блюда потребуются: крупная, желательно 400-граммовая рыба, из расчёта две рыбины на одного едока, картофелина средних размеров, немного моркови, а также небольшая луковица, сушёная зелень, чёрный молотый перец и соль по вкусу.

Первым делом, пока закипает вода в кастрюле, очень мелко режем лук. Морковь натираем на мелкой тёрке. Эту массу отправляем в закипевшую воду, не обжаривая.

Туда же через некоторое время отправляем и нарезанный картофель. Поварится минут пять – можно загружать в кастрюлю рыбу. Корюшку перед этим очищают от чешуи, удаляют жабры и внутренности, затем режут на 2 – 3, а то и 4 части. Эти кусочки также отправляем в кастрюлю, а следом – зелень, лавровый лист, измельчённый зелёный лук и перец. Солим по вкусу.

Всё это должно повариться минуты 3 – 4. Важно, чтобы рыба не разварилась и кусочки сохранили свою форму. К столу такую уху, вкусную, полезную и диетическую, подают в охлаждённом виде. Можно дополнить блюдо сухариками.

Приятного аппетита!