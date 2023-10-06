Между двух жерновов. Что с погодой?

Так отчего все-таки южный Сахалин в конце рабочей недели попал под такую «раздачу» в виде обильных и непрерывных осадков и сильных порывов ветра? Что происходит в небесной канцелярии и, в связи с этим, какую погоду следует ожидать в предстоящие выходные?

Вот что ответили в региональном управлении гидрометеослужбы. Остров в последние дни оказался под влиянием сразу двух циклонов. Один из них располагался на японским Хоккайдо, а второй — над Южными Курилами. Эти две атмосферные воронки «наладили взаимодействие» между собой. На языке метеорологов это называется общей циркуляцией. Сахалин оказался в северной периферии этой межциклонической зоны.

Не могут ли эти две воронки слиться в одну? Нет. «Хоккайдская» постепенно теряет силу и в ближайшее время вовсе прекратит существование. «Южнокурильская» же постепенно смещается на восток, в Тихий океан.

Чего ожидать в предстоящие выходные? В ночь с пятницы на субботу еще будут ветер и дождь, днем на юге острова осадки, к вечеру погода нормализуется. В воскресенье без осадков. Постепенно понижается температура воздуха, что нормально для второй половины осени. В ночь на субботу ночью 5 – 10, днем 8 – 13 градусов. В ночь на воскресенье 0 – 5, днем до 11 – 16 градусов.

Любопытный нюанс: встреча и «взаимодействие» двух разных циклонов в наших широтах – явление нередкое. Но обычно его можно наблюдать в зимнее время. Осенний «дуэт» сложился под влиянием тепла, которое дарит атмосфере окружающая нас акватория. Интересная все-таки наука, эта метеорология!

Владимир СЛАВИН.