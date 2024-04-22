Многоходовые атаки «Сахалина». В Южно-Сахалинске состоялся очередной матч на первенство России по футболу во второй лиге

«Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал «Коломну» и победил со счетом 1:0.

К этому поединку команды подошли с разными показателями. «Сахалин» провел одну игру и выиграл в Туле у «Арсенала» 2:1. «Коломна» первый матч первенства проводила в Пензе и уступила «Зениту» 1:3. Во втором туре на родном поле не смогла распечатать ворота «Арсенала», при этом в свои пропустила два мяча.

Для островных болельщиков первая домашняя игра «Сахалина» была интересна тем, что команда сильно обновила состав: из 12 новых игроков – четверо воспитанники сахалинского футбола.

Начальная фаза игры – заруба за центр поля, и тут превосходство было за хозяевами. Уже на 30-й секунде «Сахалин» получил право на угловой удар. Но стандарт наша команда разыграла из рук вон плохо. Спустя минуту голкипер гостей Никита Мерзлюк вновь спас свою команду от неприятностей.

Первый по настоящему голевой момент возник у ворот гостей на исходе 15-й минуты встречи. Отличную многоходовую атаку завершал ударом по воротам полузащитник Максим Батраков. И вновь вратарь «Коломны» оказался на высоте. В красивом прыжке он смог перевести мяч на угловой.

На протяжении тридцати минут все шло идеально для команды Юрия Дроздова. «Сахалин» бесцеремонно присвоил себе мяч и покусывал «Коломну» отличным прессингом, при этом ничего не позволяя создать противнику у своих ворот. Не хватало одного – гола на завершающей стадии атак.

На 35-й минуте гол состоялся. Мяч в центре поля подхватил Валерий Альшанский, обыграл двух защитников и отдал пас находящемуся в штрафной площади соперника Кириллу Могелю. Наш нападающий красиво оставил не у дел защитника «Коломны» и точно отправил мяч в левую от вратаря девятку – 1:0.

До конца первого тайма сахалинцы создали еще пару опасных моментов, а гости так и не смогли ничего противопоставить отличной, скоростной игре хозяев поля. К перерыву все однозначно выглядело в пользу хозяев.

Во второй половине встречи «Сахалин» старался доминировать на поле и не сбавил обороты. Но «Коломна» завелась и все чаще стала гостить на половине островитян. Как следствие, наша защита стала ошибаться. Дважды во втором тайме голкипер Руслан Юнусов спасал «Сахалин» от неприятностей. Но островитяне не ушли в глухую защиту, порой проводили опасные контрвыпады, и только мастерство вратаря «Коломны» не позволило хозяевам поля праздновать победу с крупным счетом.

На последних минутах встречи гости оккупировали половину хозяев, что называется, по полной. Однако сравнять счет не смогли. Тем самым потерпев третье поражение в первенстве.

Подводя итоги, смело можно сказать: «Сахалин» провел хороший матч. По большому счету островитяне ничего не позволили сопернику создать у своих ворот и добились заслуженной победы.

Следующий матч «Сахалин» проведет на своем поле 28 апреля. Соперник нашей команды будет «Космос» (Долгопрудный). В трех матчах «Космос» одержал одну победу, один поединок завершил мирным исходом и один проиграл.

Игорь КАРПУК.

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