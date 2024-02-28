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На Сахалине после реконструкции открыли спортшколу восточных видов единоборств

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В Южно-Сахалинске прошла церемония открытия спортшколы восточных видов единоборств. В торжественном мероприятии принял участие президент Федерации каратэ России Сергей Цой.

Почётный гость оценил реконструированное спортивное учреждение, после чего посетил открытую тренировку и показательные выступления от островных каратистов.

— Сахалинских спортсменов я знаю очень давно. Ваша школа каратэ имеет хорошую подготовку, и отрадно, что сам вид спорта в регионе является базовым. С уверенностью могу сказать, что островные каратисты входят в топ-10 регионов по всей России. А учитывая, какие условия создаются здесь для ребят, – это и недавно возведённый Центр единоборств, и эта спортшкола – есть все предпосылки к тому, что сахалинцы в дальнейшем будут чемпионами мира и Олимпийских игр, — отметил Сергей Цой. – В 1984 году в нашей стране на шесть лет была закрыта федерация каратэ, из-за чего всем нам пришлось уходить в подвалы и заниматься самостоятельно. И смотря на то, в каких условиях тренируются ребята сейчас, мне становится очень радостно.

Масштабная реконструкция спортшколы восточных видов единоборств стартовала в 2022 году. Все работы были выполнены за счёт областного бюджета. За два года площадь здания увеличилась практически в три раза. Раньше она составляла около 800 квадратных метров, сейчас – 2100. Благодаря этому в стенах спортшколы теперь могут заниматься до 1000 спортсменов в возрасте 7 лет и старше, тогда как раньше она вмещала в себя лишь до 470 сахалинцев, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В распоряжении каратистов появились четыре спортивных и один тренажерный залы, а также учебные классы для теоретических занятий. Предусмотрены удобные раздевалки и душевые, тренерские комнаты. Главный вход в спортшколу переместился с заднего двора на улицу Ленина.

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