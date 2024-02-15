Нота от главного дипломата России

Ещё одно открытие «Воспетых островов»: оказывается, песню о Курилах десять лет назад исполнял… министр иностранных дел России Сергей Лавров! Точнее, его виртуальная копия, участвовавшая в передаче пародийного характера «Мульт личности» на отечественном телевидении.

Собственно, это был видеопроект, который руководитель «Первого канала» Константин Эрнст более трёх лет по контракту реализовывал с творческой студией семейства Либерманов. Суть продюсерской идеи заключалась в том, чтобы в анимационном шоу обыгрывать актуальные события и их участников – глав государств и политиков, звёзд спорта и эстрады, деятелей шоу-бизнеса и культуры. Их образы создавал главный художник журнала «Крокодил» Владимир Мочалов. Редакторами выпусков были создатель передачи «Куклы» Василий Пичул и режиссёр шоу «Большая разница» и «Прожекторперисхилтон» Юрий Владовский.

Трёхмерный анимационный лик главы МИДа 13 раз мелькнул в сюжетах «Мульт личности», но, пожалуй, больше всего запомнился в «Песне Лаврова о Курилах», с которой сегодня мы знакомим наших читателей.

Озвучивал министра иностранных дел российский актёр театра и кино, мастер дубляжа, пародист и телеведущий Сергей Бурунов. Как сообщается в википедии, главный дипломат страны, увидев в телеэфире передачу с участием своей виртуальной копии, впоследствии признался, что персонаж ему понравился.

– Это забавно, – сказал он и добавил: – Хотя «Куклы» были лучше.

В «Песне Лаврова о Курилах» дипломат чётко излагает свою неизменную личную и государственную позицию о российской принадлежности ост­ровов. И, надо сказать, в этом видеосюжете даже клубы сигаретного дыма работают на образ защитника территориальной целостности России.

Людмила Степанец.