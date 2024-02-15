«Сюрпризы» метели

Последняя метель, кажется, повлияла и на цены. Каким образом – ума не приложу, но сразу же после неё подскочила стоимость молочной продукции, например, в совхозе «Южно-Сахалинский». Подорожал хлеб в «Династии».

На рынках подняли цены на фрукты-овощи. Резко скакнули они на любимый мною чай. Например, 200-граммовый пакет «Маброка» вместо 260 стал стоить 325 рублей.

Это то, что бросилось в глаза в первую очередь.

Но самое печальное – мы снова лишились продукции птицефабрики «Островная». Казалось, совсем недавно она залечила последствия предыдущего птичьего гриппа, и вот опять та же история. И снова сахалинцы будут вынуждены покупать привозное яйцо.

Как же допустили такую ситуацию? Хотелось бы больше ясности.

Евгений ФРОЛОВ, г. Южно-Сахалинск.