Откуда пернатые экзоты на Сахалине?

Из разных мест поступают сообщения о встречах в сахалинских лесах с нетипичными представителями островной фауны – фазанами.

Дмитрий, житель областного центра, например, заметил эту птицу у дороги в окрестностях санатория «Аралия». К естественному ареалу обитания этих довольно крупных и красивых представителей курообразных учёные-орнитологи на Дальнем Востоке относят Приморье, а Сахалин и Курилы нет. Как же они появились на острове?

Вот как прокомментировал эти сообщения заведующий естественно-научным отделом областного краеведческого музея, биолог Геннадий Матюшков:

– Скорее всего люди встречают фазанов, «убежавших» из вольеров. В последнее время становится всё больше приусадебных и частных охотничьих хозяйств, где их выращивают. Развивается и отдельное направление любительской охоты на пернатых, когда ради её проведения выращенных или привезённых с материка фазанов выпускают где-нибудь на полях в охотугодьях.

В естественных природных условиях на Сахалине этой птице не выжить. Она не может добывать себе корм зимой из-за мощного снежного покрова. В силу своей биологии не способна перелетать на большие расстояния или жить на деревьях. Перелететь Татарский пролив для неё – задача неразрешимая.

Фазан. Неожиданная встреча у «Аралии». г. Южно-Сахалинск

В трудах дальневосточных учёных Александра Гизенко и Виталия Нечаева нет сведений о встречах в дикой природе фазанов на Сахалине. Впрочем, известно, что попытки завезти их на остров и адаптировать к местным условиям предпринимались ещё в конце XIX века и в середине 1950-х годов. Но к успеху эти попытки не привели.

Между тем в островном регионе обитают другие виды курообразных. К ним относятся, например, рябчики, каменный глухарь, белая и тундряная куропатки. Эти птицы вполне адаптированы к местным условиям и зимуют без особых проблем. Куропатки из этого ряда, пожалуй, самые мобильные, подвижные. Могут, в отличие от фазанов, в зимнее время в поисках пищи перелетать с материка на остров и обратно.

Семён РЕЧКИН.