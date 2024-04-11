Приют для животных появится на Курилах

Власти Южно-Курильского городского округа намерены построить на острове Кунашир приют для кошек и собак за 140 млн рублей.

Начался приём заявок на участие в электронном аукционе, сообщили ТАСС в местной администрации.

Как следует из информации, размещённой на сайте российских тендеров, средства на приют пойдут из местного бюджета. Проектируемый объект будет расположен в селе Дубовое Южно-Курильского района. Территория приюта условно разделена на две функциональные зоны: одноэтажное административно-бытовое здание с отделением для лечения и временного содержания и зона постоянного пребывания животных общей вместимостью 60 собак и 30 кошек. Для выгула предусмотрена площадка. Окончание строительства приюта запланировано на конец февраля 2027 года.