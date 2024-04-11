В Южно-Сахалинске появится еще одна новая школа и два детских сада

К новому учебному году в областном центре планируется ещё одно новоселье – школы на 550 мест в жилом комплексе «Горизонт» в юго-восточной части города. Здесь же готовятся к открытию двух детских садов, каждый рассчитан на 240 малышей.

– Строительство школы завершится к концу июля. Необходимо запустить её к началу нового учебного года. Для семей, проживающих на территории комплекса, будет очень удобно, что садики и школа находятся в шаговой доступности. Детей не нужно поднимать рано.

Это одна из тех важных мелочей, которые создают благоприятную атмосферу в семье, укрепляют отношения, – подчеркнул председатель регионального правительства Алексей Белик на совещании о предстоящем вводе в эксплуатацию образовательных учреждений.

Занятия в новой школе организуют в одну смену. В начальных классах будут учить в отдельном блоке. В трёхэтажном здании школы оборудуют классные комнаты и все необходимые помещения: столовую, медицинский блок, актовый зал, библиотеку, спортивный и тренажёрный залы, комнату для занятий с детьми с ослабленным здоровьем, кабинеты столярного и слесарного дела, домоводства и кулинарии.

Проект жилого комплекса «Горизонт» предусматривает не только строительство малоэтажных домов на 1600 квартир, но и создание всей необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры. Одна из особенностей нового микрорайона – дворы без машин. Здесь вместо парковочных зон обустроят детские площадки и общественные пространства.

Участники совещания обсудили детали передачи вновь построенных учреждений в собственность муниципалитета. Вскоре после этого детские сады смогут принять первых малышей.

Кстати, в жилом комплексе «Горизонт» предусмотрены арендные квартиры для востребованных специалистов – работников бюджетной сферы и приоритетных отраслей экономики, сообщает пресс-служба регионального правительства.