Прошедшее ненастье было жалким подобием стихии на 1 сентября

В ночь с 19 на 20 сентября на большинство районов Сахалина обрушился сильный дождь – все в точности с выданным прогнозом. Об этом заранее предупредили спасатели.

Ливень заставил особенно поволноваться жителей Южно-Сахалинска – ведь прошедшее ненастье не забылось, кто-то еще не ликвидировал последствия. Тем более что к полуночи дождь был очень сильный. Люди жаловались, что из за него была ограниченная видимость на дороге, по некоторым участкам улиц (в частности, по Тихоокеанской и возле дома на проспекте Мира 300) потекли бурные ручьи.

Всего в экстренные службы города поступило пять обращений о подтоплениях в частном секторе. Как сообщили в мэрии, по предварительным данным, все эти дома находятся ниже уровня дорог и прилегающей территории. Началась откачка воду с этих участков. С вечера 19 сентября все силы и службы областного центра стали работать в режиме повышенной готовности. Специалисты мониторят обстановку круглосуточно, выезжают по адресам поступивших заявок.

Все объекты социальной сферы, школы и детские сады работают в обычном режиме. Подтоплений не зафиксировано, нет угрозы выхода воды на пойму.

Прошедший ливень хоть и был сильным, не идет ни в какое сравнение с тем, что обрушился на областной центр в ночь на 1 сентября. Тогда, по данным синоптиков, выпало 104 мм осадков при месячной норме 102, в этот раз – 42 мм в центральной части города и 54 – в Новоалександровске.

Больше всего осадков пришлось на село Огоньки Анивского района – 60 мм, сообщила Анна Михеева, руководитель областного агентства по делам ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Чуть меньше – 57 мм выпало в селе Одопту на севере острова. В остальных районах – по убывающей.

Из-за циклона ненадолго отключался свет в селе Охотское Корсаковского района. Серьезных сбоев в работе систем жизнеобеспечения не было. В целом в службу 112 поступило 33 заявки о подтоплениях и протечках крыш в различных районах. Циклон покидает Сахалин и уходит в Охотское море.

Антон Смоляков.