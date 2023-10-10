Сахалинцы вошли в десятку сильнейших команд Всероссийской Спартакиады пенсионеров

Лучшие на Дальнем Востоке

VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к международному дню пожилых людей, прошла в Санкт-Петербурге. Участие приняли более 700 «серебряных» спортсменов из 77 регионов страны, а также Беларуси, Казахстана и Финляндии.

Сахалинскую область представляли Любовь Предеина, Ирина Прийменко, Валентина Рудой, Софья Санжиева, Владимир Забелин, Ким Пу Ген, Андрей Юдаев и Владимир Юрьев. Островную делегацию возглавили председатель регионального отделения всероссийского союза пенсионеров Лира Денисова и старший инструктор-методист спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта, главный судья регионального этапа Спартакиады Людмила Лосинская, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Спортсмены выступали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, комбинированной эстафете, дартсе и ГТО.

В восьми спортивных дисциплинах сборная команда Сахалинской области заняла шестое общекомандное место. Это лучший результат среди команд Дальневосточного федерального округа.

Встать на пьедестал соревнований в этом году удалось только сахалинцу Ким Пу Гену. В состязаниях по настольному теннису в возрастной категории «70 лет и старше» он завоевал бронзовую медаль. Легкоатлетке Валентине Рудой немного не хватило войти в тройку призеров в кроссе: она стала четвертой. В комбинированной эстафете островной сборной удалось войти в десятку сильнейших из 75 участвующих команд. В женских шахматах Софья Санжиева заняла девятое место. Софья показала хороший результат и в дартсе – здесь она стала восьмой. Достойно выступила островитянка Любовь Предеина в стрельбе. Она среди 81 участницы стала пятой.

Организаторы соревнований также отметили команду Сахалинской области в специальной номинации «За национальный и самобытный колорит, представленный на параде участников».

Состав Сахалинской сборной был сформирован из победителей и призёров региональных этапов Спартакиады – спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска, Охи, Смирных и Стародубского.

Чемпион мира

Сахалинский спортсмен Глеб Соловьёв стал обладателем золотой медали первенства мира по муайтай (тайскому боксу).

Соревнования прошли в турецком городе Кемер. За награды состязаний боролись более 1000 бойцов из 77 стран мира.

13-летний воспитанник тренера Эдуарда Мухамедшина Глеб Соловьёв выступал в весовой категории «свыше 71 кг». В первом поединке его ожидал представитель Черногории Димитрий Тоскович, где южносахалинец одержал безоговорочную победу. В финале Глеб встретился с Айтекином Гюшем из Турции. Островной боец был признан сильнейшим и стал обладателем золотой награды первенства мира.

Золото и две бронзы

Сахалинские спортсмены завоевали золото и две бронзы на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с ПОДА «Сочи 2023».

В состязаниях приняли участие около 400 спортсменов из 53 регионов страны. В течение недели они боролись за награды в дартсе, легкой атлетике (бег на дистанции 100 метров), настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании (50 метров), пулевой стрельбе и быстрых шахматах.

Островной регион представили Андрей Рачук (Корсаков), Александр Нещадым (Корсаков), Илья Малеев (Южно-Сахалинск) и Артем Закиев (Южно-Сахалинск).

Соревнования по плаванию принесли сахалинской команде две медали: золото завоевал Александр Нещадым, Артем Закиев стал бронзовым призером. Еще одну бронзовую медаль взял Илья Малеев, выступивший в Шоу талантов в рамках фестиваля в номинации «Вокал».

Вторые и пятые

«Сахалин» завершил Дальневосточную юношескую футбольную лигу в столице Амурской области. В восемнадцатом туре его соперником был «Благовещенск».

В матче «младшаков» была зафиксирована ничья – 0:0. И в итоге пятое место.

В U18 на награды претендовали обе команды. «Сахалину» ничья приносила бронзу, победа – серебро. А хозяевам поля была нужна только победа. Любой иной результат оставлял их на самом несчастливом в спорте четвертом месте.

«Сахалин» победил (1:0) и второй год подряд стал серебряным призером.

У «Сахалина-2010» — серебро первенства ДФО

Шесть команд собрало первенство Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2010 г.р. В двухкруговой турнир заявились «Академия СКА» и «СКА-Хабаровск» (обе – Хабаровск), «КСШОР» и «Академия Динамо» (обе – Владивосток), «СШОР № 2» (Комсомольск-на-Амуре) и островной «Сахалин».

Со старта бурный темп развил «СКА-Хабаровск», который так и не дал повода усомниться в своем лидерстве. Победители первенства набрали 25 очков (8 побед, 1 ничья, 1 поражение).

На расстоянии одной победы от лидера финишировал «Сахалин». Островная команда обменялась победами со «СКА-Хабаровск» (2:1 и 0:3). Выступить еще лучше ей помешала неудача в играх с «Академией Динамо» (2:2 и 0:2).

В итоге сахалинская команда набрала 22 очка (7 побед, 1 ничья, 2 поражения). В ее активе – самая крупная победа первенства (11:0 над «Академией СКА»).

Трио лидеров закруглила «Академия Динамо», отставшая от «Сахалина» на одно очко (6 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

За чертой призеров грустят «КСШОР» (13 очков), «РССШФ» (3 очка) и «Академия СКА» (3 очка).

Арбитр матча — женщина

8 октября прошли игры двенадцатого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» играл в Москве против «Химок-М».

Матч стал своего рода историческим. Впервые главным арбитром встречи с участием «Сахалина» была женщина. Это арбитр ФИФА Вера Опейкина.

В ее квалификации сомневаться не приходится. На матчах мужской второй лиги она работает с 2021 года, а в этом году ее уже привлекали к судейству матчей Кубка России с участием команд Премьер-Лиги («Балтика» — «Крылья Советов»).

Арбитр зафиксировала победу хозяев поля, которые забили по голу в каждом из таймов (2:0). Потерпев четвертое поражение подряд, островитяне откатились на тринадцатое место.

В следующем, тринадцатом туре соперником «Сахалина» будет безоговорочный лидер группы ФК «Калуга».

— Если брать в целом по игре, то хозяева поля превзошли нас по контролю за мячом, по голевым моментам. Скорее всего, сказывается наш напряженный график – три игры за неделю. Многие ребята не готовы играть в таком режиме. Попали в серию неудачных игр. Пропустили очень обидный гол. Первая же атака «Химок» завершилась взятием ворот. Попытались исправить. Произвели ряд замен, добавили в движении. Был момент, но не использовали. А второй гол, это когда мы уже пошли ва-банк, — сказал главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.

Фото пресс-службы «Химок».