Издержки всеобщего «огектаривания». Незаконная бизнес-деятельность под маркой «Дальневосточного гектара» уродует ландшафт морского побережья Сахалина

Недавно областная прокуратура сообщила о том, что по иску заместителя прокурора области в доход государства взыскан причинённый преступлением ущерб на сумму более 9 миллионов рублей.

Южносахалинец Олег Р. в 2017 году под предлогом осуществления строительства базы отдыха заключил с администрацией Корсаковского района договор безвозмездного пользования земельным участком. Примерно тогда же оформила другой участок и его супруга. Позже в поле зрения сахалинца попали ещё и два смежных участка. Все эти участки расположены вблизи озёр Орлиное и Забайкалец из ожерелья Теплых озёр в Корсаковском районе, в окрестностях села Охотское.

Олег Р. привлёк технику и, не получив необходимую лицензию, стал искать покупателей инертного материала (песка). Надо сказать, некоторые из приобретателей проявили осмотрительность и, усомнившись в законности добычи песка, от покупки отказались. Тем не менее, за период с сентября 2017-го по май 2018-го владелец дальневосточного гектара причинил государству ущерб в особо крупном размере – 9 540 300 рублей с копейками.

Вообще-то за подобного рода преступления предусматриваются достаточно суровые санкции: от полумиллионного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Но по данному делу в ноябре 2022 года суд учёл смягчающее обстоятельство – наличие у ранее не судимого Олега Р. троих малолетних детей, а также то, что обвиняемый содержался под стражей с 30 августа по 24 октября 2022 года. Олег Р. был признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 480 000 рублей в доход государства. С учётом времени содержания под стражей наказание смягчили – окончательная сумма штрафа составила 350 000 рублей.

Решением Южно-Сахалинского городского суда от 5 сентября 2023 года удовлетворено исковое заявление зампрокурора области о взыскании ущерба в доход государства. Решение в законную силу не вступило.

Мысли по поводу

Хорошо, конечно, что правосудие в этом конкретном случае восторжествовало. Но почему так долго длилось расследование этой истории? Видимо, для установления всех обстоятельств и сбора доказательственной базы потребовалось взять показания у многочисленных свидетелей, изучить собранные доказательства…

И все же, если такими темпами разбираться с каждым случаем, пожалуй, Сахалин действительно в скором времени ожидает экологическая катастрофа.

Остаётся открытым вопрос – кто и за чей счёт будет теперь заниматься рекультивацией земель? На больших площадях работала тяжелая техника, сносила поверхностный слой почвы, губила растительность…

«Советский Сахалин» не в первый раз поднимает острую для региона тему разработки песчаных карьеров в рамках программы «Дальневосточный гектар». Таких случаев множество, островитяне указывают на огромные площади морского побережья с изуродованным ландшафтом.

Что об этом думают областные депутаты?

Председатель постоянного комитета сахалинской областной Думы по экологии и природопользованию Евгений Лотин прокомментировал ситуацию так:

– К сожалению, проблема имеет место быть. 9 миллионов рублей ущерба – лишь песчинка в этой большой «куче песка». На самом деле ущерб гораздо серьезнее, объёмы незаконно добываемого песка больше, и по сей день добыча продолжается. Комитет реагирует на обращения инициативных и небезразличных граждан, особенно из тех, кто постоянно отдыхает на Теплых озёрах. Поступают сообщения, сахалинцы проводят фото- и видеофиксацию таких нарушений. Дважды мы совместно с прокуратурой и минэкологии, агентством лесного и охотничьего хозяйства выезжали по указанным адресам, фиксировали незаконные действия арендаторов гектаров.

Есть трудности: закон не может совсем запретить владельцам изымать песок – допускается снимать слой до 3 – 5 метров. Контролирующие органы, администрации районов должны отслеживать и принуждать к обратной засыпке котлованов другим грунтом.

Комитет обращался и в Сахалинэнерго: в некоторых случаях «гектарщики» копали так, что местами столбы ЛЭП оказались на мизерных песчаных пятачках и держались на честном слове, могли завалиться в любой момент. А это уже реальная угроза для энергоснабжения целых населенных пунктов. Насколько мне известно, энергетики выписывали предписания арендаторам, на чьих участках расположены столбы…

Что со всем этим делать? Нужно ведь ещё учитывать, что песок очень нужен для развития региона, а где его взять? На Курилах на 100 процентов, а на Сахалине примерно на 50 процентов этот инертный материал расположен в водоохранной зоне, и изымать его нельзя. Мы изучили опыт других регионов, у них похожие проблемы.

Выход видится в том, чтобы узаконить добычу песка. Другое дело, что процесс должен идти цивилизованно, при строгом контроле со стороны науки, с выдачей недолгосрочных лицензий.

Например, в Ногликском районе для обустройства дорожной подушки, чтобы не возить инертные материалы издалека, наука могла бы изучить ситуацию в водоохранной зоне, установить место, где можно взять песок без ущерба природе, а после изысканий выделить допустимый объём изъятия. Примерно так, как это происходит с промыслом рыбы, где все лимитировано: при большом подходе лососей наука добавляет дополнительные допустимые объёмы вылова либо, наоборот, вводит ограничения.

Наш думский комитет совместно с министерством природных ресурсов РФ разработал проект поправок к действующему законодательству, пояснительную записку к нему. Этот проект при одном воздержавшемся участнике голосования принят на заседании комитета, отдельные замечания учтены. Далее проект должен быть рассмотрен в администрации Президента РФ и в Госдуме…

Вопрос на засыпку

– А что мешает изымать гектар в подобных случаях, тем более, что решение суда есть? Явно владелец использует ДВ гектар не по заявленному назначению. Изъять и передать другому, ответственному человеку, это же вполне логично, не так ли?

– Понятно, что логично. Этим должна заниматься районная администрация, но не занимается.

– Очевидно, для чиновников важнее иметь красивую цифру по всеобщему «огектариванию»?

– Точно!

Ярослав САФОНОВ.