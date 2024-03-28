Секретный турист. Приключения космонавта Алексея Елисеева на Кунашире

Мой бывший хороший знакомый офицер-пограничник, много лет прослуживший в годы советской власти на острове Кунашир (к сожалению, после тяжёлой болезни он скончался в конце 1990-х), после распада Советского Союза рассказал историю, о которой раньше ему нельзя было говорить.

В конце августа 1984-го командир погранотряда поручил ему и ещё одному офицеру охрану приехавшего на Курилы космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Елисеева. Поселили его на специальной даче, предназначенной только для высоких гостей. Она находилась в живописном месте на берегу озера Лагунное под надёжной охраной. Отдых для столь именитого «туриста» организовали, как говорится, по полной программе. Что-что, а встречать высоких гостей островные пограничники умели.

Прежде всего для космонавта в первый день организовали вечером на берегу Охотского моря, в небольшой дубовой роще, знаменитую уху-тройчатку с морским бычком. Он сказал, что в жизни ничего не ел вкусней этой курильской ухи, приготовленной по особым рецептам, известным только небольшому кругу заядлых пограничников-рыболовов. По вкусу ему пришлась и красная икра-пятиминутка с репчатым луком и растительным маслом.

Решили на дачу не ехать, а ночевать в роще, в палатке, благо ночь выдалась тёплая. А утром все дружно купались в море. Елисеева поразила чистейшая морская вода, пахнувшая йодом, и не менее чистый белый песок на дне и на берегу. По его словам, Чёрное и Балтийское моря даже нельзя сравнивать с Охотским.

Потом гостя возили в п. Головнино, где показали уникальную морскую водоросль анфельцию; в кальдеру вулкана, внутри которой расположены озёра Кипящее и Горячее; на тихоокеанское побережье Кунашира; на знаменитое месторождение термальных источников под названием «Императорское», в котором якобы в конце 1930-х купался император Японии.

На пограничном вертолёте космонавт облетел Кунашир, Шикотан и Малую Курильскую гряду. Под занавес пребывания на острове его решили сводить на 17-й километр, где неподалёку от охотского побережья в небольшой долине, окружённой с трёх сторон горами, густо поросшими деревьями и бамбучником, находятся горячие источники и целебные грязи. А затем уже оттуда совершить небольшое путешествие на знаменитый природный памятник – мыс Столбчатый, на котором стремился побывать каждый гость острова. Среди курильчан и по сей день в ходу присказка: «Кто на Столбчатом не бывал, тот Кунашира не видал».

Прибыв на место, «туристы» от всей души вволю накупались в горячем источнике, на всякий «пожарный» случай понежились в целебной грязи. Пообедав приготовленной на костре пищей и попив густого ароматного чая, настоянного на листьях шиповника, малине и хвое голубой ели, устроили «тихий час».

Проснувшись, хотели было направиться к мысу Столбчатый. Но Елисеев, узнав, что на выходе из долины есть созревшие актинидия и виноград, предложил вначале полакомиться дарами леса, а потом уже идти на мыс Столбчатый. Однако кроме него желающих покормить собой мошкару не нашлось. В без­ветрие эти крылатые насекомые могли за короткое время своими укусами до неузнаваемости изменить лицо человека и причинить ему ощутимую боль.

Космонавт пошёл один, а сопровождающие остались у костра, дым от которого отгонял кровожадных насекомых и защищал от укусов.

За разговорами незаметно пролетел час, потом второй, а Елисеева всё не было. Сопровождающие заволновались: а вдруг что с ним случилось?

Оставив вещи у горячего источника, пошли на его поиски. Вдоль и поперёк прочесали заросли, где росли актинидия и виноград, – никого. Тогда стали кричать, но в ответ тишина. Вышли на побережье Охотского моря, нашли чьи-то следы от обуви и даже огромные, совсем свежие отпечатки медвежьих лап. Что делать, где искать внезапно исчезнувшего космонавта? Беспокойство переросло в тревогу. Не дай бог, случилась беда. В этом случае каждого ожидало серьёзное наказание вплоть до уголовного.

Были даже высказаны два невероятных предположения. Первое – космонавта загрыз медведь и утащил в лес, второе – его похитили японцы, тем более что напротив в нескольких десятках километров находится остров Хоккайдо. Обе версии сочли несостоятельными, а других не было. Хотели уже подняться наверх, на автодорогу Южно-Курильск – Головнино, добраться до заставы в п. Менделеево и оттуда сообщить в штаб погранотряда о ЧП.

В этот момент из-за скалистого уступа на берег вышли пограничники в полном боевом снаряжении. После проверки документов выяснилось, что за час до этого другой пограничный отряд задержал мужчину, который утверждал, что он космонавт, но ребята ему не поверили. И так как у него при себе не было никаких документов, то его отконвоировали для разбирательства на заставу в Третьяково.

– Мы даже перекрестились на радостях, что всё так благополучно с нашим подопечным обошлось, – рассказывал офицер. – Но каждый в душе опасался вполне возможного наказания по службе за этот случай.

О том, как после задержания развивались события, рассказал сам Алексей Елисеев. Как назло, когда его привезли на заставу, её начальник находился в штабе на Горячем Пляже. Оставшийся за него прапорщик чуть было на стенку не полез, когда нарушитель заявил, что он космонавт.

– Ты скажи ещё, что Гагарин! Сколько видел задержанных, но таких наглых и бессовестных первый раз.

После этого он отвёл его в специальное помещение с решётками на окнах и оставил там до возвращения начальника.

Так совпало, что практически одновременно на заставу прибыли и её начальник, и сопровождающие Алексея Елисеева чекисты. Задержанного мигом с большими извинениями выпустили. Начальник, особенно прапорщик имели довольно жалкий вид. Они, наверное, тоже ожидали больших неприятностей по службе. Всех успокоил сам космонавт, заявивший, что никаких претензий не имеет ни к задержавшим его пограничникам, ни к прапорщику. Мол, все они действовали по уставу, а то, что не узнали его, так он же не эстрадная певица, и попросил поощрить ребят.

Где-то через месяц на заставу пришла большая посылка с книгами, рассказывающими о покорении космоса, и толстым красочным альбомом с портретами всех советских космонавтов и их коллег из стран социалистического лагеря.

Эта история не получила огласки, и о ней знали лишь немногие, но предпочитали помалкивать: всё-таки поездка космонавта Елисеева на Кунашир в те годы являлась государственной тайной.

Дмитрий АНДРЕЕВ.