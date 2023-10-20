В Северо-Курильске впервые приземлился пассажирский самолет

19 октября состоялся первый в истории пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск. Полет стал возможен благодаря строительству новой взлетно-посадочной полосы на Парамушире. Рейс выполнен на воздушном судне Ан-28, которое может перевозить до 16 пассажиров.

– Глава региона Валерий Лимаренко поставил перед нами амбициозную задачу – восстановить и расширить ранее действовавшую в Сахалинской области сеть посадочных площадок. Мы полностью погрузились в эту работу и уже получили ощутимые результаты. В частности, посадочные площадки подготовлены в Александровске-Сахалинском, Зональном, Смирных и Леонидово. Причем объемы работ были разными – от приведения в нормативное состояние до полномасштабного обустройства. А сегодня был выполнен рейс, подтвердивший готовность посадочной площадки в Северо-Курильске к приёму регулярных рейсов, – отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Северные Курилы находятся в непростых климатических условиях. Связь с большой землей осуществляется посредством вертолетного и морского сообщений, которые сильно зависят от погоды.

Запуск этого рейса – шаг в реализации возможности установления прямого авиасообщения между Сахалином и Северными Курилами.

– Новая взлетно-посадочная полоса должна снять ряд ограничений по приему воздушных судов пассажировместимостью до 19 человек, улучшить регулярное авиасообщение с островом. Время в пути до Петропавловска-Камчатского сократится почти в 1,5 раза, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб.

Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке поручил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Именно по его поручению на базе сахалинской авиакомпании «Аврора» создана «Единая Дальневосточная авиакомпания». Маршрутная сеть охватывает 262 населенных пункта федерального округа, большинство из которых являются труднодоступными.