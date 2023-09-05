В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия по устранению последствий циклона

Основные работы по уборке мусора с улиц города выполнены. Сейчас дорожные службы сосредоточены на механизированной и ручной расчистке автомобильных дорог, проезжей части, тротуаров от скопления грязи и пыли, сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на вторник на уборке было задействовано свыше 60 единица техники, днем привлечены 66 единиц спецтехники и 106 рабочих. От мусора и веток освобождают русло реки Уюновка в районе ул. Физкультурной. Будет проводиться укрепление откосов на автомобильной дороге до станции Новодеревенская и подъездном пути к СНТ «Электрон».

За прошедшие сутки были выполнены работы по расчистке оголовков водопропускных труб от грязи во Владимировке. Сегодня подобные мероприятия, а также восстановление профиля водоотводных канав осуществляются на участке ул. Лермонтова до ул. Памятной.

Работы по восстановлению дефектов асфальтобетонного покрытия продолжатся на ул. Железнодорожной, а также по ул. Красной: здесь приводят к нормативному состоянию тротуары. Специалисты завода им. Федотова оказывают содействие по устранению последствий циклона городскому парку им. Ю. Гагарина..

Специалисты департамента городского хозяйства отслеживают, как расчищаются дворовые территории и отрабатываются адресные обращения от управляющих компаний.