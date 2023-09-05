В  Южно-Сахалинске спасают урожай на залитых дождями полях

Прошедший ливень нанес существенный урон полям южно-сахалинского сельхозпредприятия АО «Совхоз «Тепличный».

Дождь прошелся по всем полям, где посеяны картофель, капуста. свекла, морковь. Их общая площадь 118, 6 га, рассказали его сотрудники. От разлива одной из протекающих по городу речек под водой оказались два картофельных поля площадью 4 га.

Вода еще не ушла окончательно.

В понедельник, 4 сентября на спасение урожая попытались вывести технику, но она не смогла пройти по полю из-за переувлаженности почвы. Не дожидаясь, пока она подсохнет, организовали уборку вручную. Нанесенный ущерб подсчитывается.

Антон Смоляков.