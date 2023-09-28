Да будет свет через пару лет! Дорожная карта уже составлена

В редакцию обратились дачники южно-сахалинского СНТ «Ландыш», что находится в распадке недалеко от железнодорожной станции Новодеревенская. Там земельными участками владеет почти тысяча человек. Но у них до сих пор нет электричества.

Члены СНТ просили сообщить им через газету, есть ли у этой проблемы перспектива решения и в какие сроки?

Редакция адресовала запрос администрации Ю­но-Сахалинска и получила ответ от департамента информационной политики:

«По информации департамента городского хозяйства, администрацией города разработана дорожная карта по технологическому присоединению к электрическим сетям СНТ, расположенных в районе станции Новодеревенская. Это СНТ «Мичуринка», «Актинидия», «Берёзка», «Геолог», «Рябинка», «Ландыш», «Электрон».

В настоящее время дорожная карта находится на согласовании в министерстве энергетики Сахалинской области.

Дорожной картой предусматривается выполнение комплекса мероприятий по созданию возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств СНТ: проведение изыскательских работ, проектирование и строительство объектов электросетевого хозяйства напряжением 10 кВ до границ СНТ.

Выполнение мероприятий дорожной карты предусмотрено за счёт средств областного и городского бюджетов. При наличии финансирования работы планируется выполнить в 2026 году. Ранее строительство электросетей было выполнено до границ СНТ «Тайга» и «Флора».