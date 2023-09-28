Хит из Березняков

На областном конкурсе «Песня Сахалину-2022» прозвучала композиция «Березняки – родное моё село» на стихи Аксаны Дьячковой (музыка Ивана Денисенко, аранжировка Тимофея Волкова) в исполнении ансамбля «Рябинушка» Дома культуры с. Березняки. На заключительном концерте конкурса автору текста вручили диплом.

– Я со школьных лет что-нибудь да сочиняю по разным поводам, – рассказала музыкальный руководитель детского сада «Искорка» Аксана Дьячкова. – На рифмы вдохновляют и природа, и праздники – юбилеи села Березняки, торжественные события, дни рождения коллег… И пусть стихи не великого таланта, но искренние, написанные от души.

Жизнь у Аксаны, дочери потомственного казака, не скучная. Помимо основной работы она как педагог дополнительного образования приобщает к народной культуре любимых казачат сельской средней школы. К тому же у нее есть коллективы, где она с удовольствием поёт, – это народный ансамбль казачьей песни «Воля» в Южно-Сахалинске и «Рябинушка» в Березняках.

Кстати, лет десять назад, когда сельским ансамблем руководил Иван Денисенко, песня на слова Аксаны Дьячковой звучала в одном варианте. С приходом в коллектив нового руководителя баяниста Тимофея Волкова композиция обрела иную, очень красивую аранжировку и зазвучала на четыре голоса.

Позже о Березняках ещё две песни написали другие авторы, так что у исполнителей есть выбор. Первый состав «Рябинушки» отдаёт предпочтение варианту Аксаны Дьячковой, Ивана Денисенко и Тимофея Волкова, а второй состав – новым композициям.

В этом году ансамблю исполняется 16 лет. Он готовится к своего рода аттестации на звание «народный коллектив». В конце ноября на сцене Дома культуры ему держать экзамен по вокальному мастерству. Не исключено, что «визитной карточкой» в программе концерта будет песня «Березняки – родное моё село».

Аксана Дьячкова родом из Шахтёрска Углегорского района. Сюда по направлению после окончания Томского педагогического училища 18-летней девочкой приехала ее мама. Здесь она встретила свою судьбу – замечательного парня, выпускника горнопромышленной школы, семь лет отслужившего в системе ПВО Москвы. В семье появилось трое детей.

Аксана выросла певуньей, хранительницей казачьих традиций. Свою любовь к народному искусству она щедро передаёт детям и взрослым. Говорит, концерты самодеятельных коллективов слушателям в радость, артистов встречают тепло, не скупясь на аплодисменты. Одна из последних поездок была в Углегорский район на праздник дружбы, организованный региональным правительством.

Жизненных сил и энергии прибавляет «Рябинушка» землякам из домов-интернатов и реабилитационного центра в Южно-Сахалинске. Ансамбль лёгок на подъём и готов чаще выезжать в разные точки острова.

– Патриотизм возрождается, – отмечает Аксана. – Он пронизывает и все направления моей профессиональной работы. В ансамблях мы поём о Родине и родном крае со светлым и сильным чувством. И наша любовь через стихи и мелодии передаётся людям.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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