Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 июня

  • В посёлке Погиби заложен фундамент Дома культуры. В нём будут два зала на 400 мест, партийный кабинет, библиотека с читальней, комнаты для работы кружков художественной самодеятельности, спортивных секций… Объём двухэтажного здания ДК равен 7 – 8 жилым домам. Срок сдачи объекта – август 1952-го.
На Сахалине создаются благоустроенные посёлки лесорубов. На Айском лесоучастке Долинского леспромхоза построены начальная школа, магазин, пекарня, десятки жилых домов.
НА СНИМКЕ: индивидуальные жилые дома айских лесозаготовителей.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».
  • Десятки учеников Яблочной средней школы Чеховского района стали юными натуралистами. В своём фруктовом саду и ягоднике этой весной они посадили 70 яблонь, 80 кустов крыжовника и смородины, 1500 розеток клубники. Всё лето юннаты будут ухаживать за растениями, вести дневники наблюдений, они изготовят наглядные пособия для кабинета биологии, соберут гербарий. Руководит кружком учитель биологии тов. Сучакова.

14 июня

  • В Анивском районе идёт радиофикация колхозных сёл. Труженики сельхозартели им. Калинина заготовили и установили столбы до рыболовецкого колхоза «Амурец». Заканчивают установку столбов на линии 9 км колхозники артели «Путь Ильича». Работники районной конторы связи монтируют стационарные узлы связи в Таранайском и Брянском сельсоветах. Осенью будут радиофицированы все населённые пункты в зоне сёл Таранай, Петропавловское, Брянское, Рыбацкое.

(Продолжение следует).

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