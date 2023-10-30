Уроки стихии. Мощный удар циклона в начале октября подтвердил: Южно-Сахалинск нуждается в серьёзной комплексной защите от наводнений и селей

Сотрудники сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН с самого начала прохождения циклона мониторили ситуацию, отслеживали повышение уровня воды в реках и отмечали потенциально опасные участки в горах, где могут сойти селевые потоки.

О предварительных итогах аналитической работы и выводах, к которым приходит наука, в блиц-интервью «Советскому Сахалину» рассказал Юрий Генсиоровский, директор филиала, руководитель лаборатории лавинных и селевых процессов, кандидат геолого-минералогических наук.

– Юрий Витальевич, «Советский Сахалин» не раз публиковал материалы на тему образования селей и лавин в нашем регионе. В данном случае что происходило с рекой Рогаткой? Многие, глядя на бурный поток, несущий выкорчёванные и поломанные деревья, вспоминали тайфун Филлис 1981 года…

– По реке Рогатке сошёл селевой поток – не по основному руслу. Отрыв селя сформировался в горах, на высоте 800 – 850 метров. Кроме того, относительно небольшие сели сошли по ручьям в долине Рогатки. Городу повезло: Бог миловал, осадки выпали удачно. По данным метеостанции Южно-Сахалинска, их было 104 миллиметра.

Но в горах, на более высоких отметках, осадков выпало больше 200 миллиметров. Основные потоки сошли по рекам Рогатка, Уюновка и очень крупный сель, сопоставимый с августом 1981-го, сошёл с восточного склона горы Лысая.

Этим процессам предшествовал период увлажнения грунтов. Если в июле было немного осадков, то в августе предварительно выпало 265 мм. Сентябрьские осадки усугубили ситуацию… Для сравнения: в августе 1981-го, с учетом Филлиса, показатель составлял 318 миллиметров. Во время Филлиса сначала на острова вышла тропическая депрессия с сильным увлажнением, а затем нагрянул тайфун. В итоге случилась катастрофа.

– Местность у нас местами гористая, хозяйственная деятельность на горных склонах в черте областного центра активная, соответственно по определению есть риски селей, оползней. Нужно с этим считаться, городу требуется надежная защита от селей и наводнений…

– Мы давно говорим о том, что городу необходима комплексная инженерная защита. По данным института, повторяемость крупных селей в наших условиях 40 – 50 лет. По Уюновке, Рогатке сошли селевые потоки объёмами 50 – 80 тысяч кубометров, это большие сели. По руслам рек Хомутовка и Еланка объёмы поменьше. На некоторых реках – на Рогатке, Еланке – расположены водохранилища, стратегически важные объекты. Потенциально они всегда находятся под рисками, об этом нельзя забывать.

Для создания надёжной защиты нужно провести углублённое изучение, выполнить проектные изыскания, затем провести проектирование конкретных инженерных сооружений и их возвести. Это потребует серьёзных финансовых вложений и немало времени.

Для примера: на Северном Кавказе город Тырныауз в 2000 году подвергся воздействию селевых потоков, были факты гибели людей. Строительство там противоселевого канала в ценах 2006 года обошлось в 1 млрд 400 млн рублей.

– Это займет много времени, а что уже сейчас можно сделать?

– Нужна система мониторинга с установкой автоматических самописцев, осадкомеров, других приборов в горах. Но в этом случае важно решить ряд организационных вопросов. Кто будет распорядителем этой системы? Она стоит немалых денег, нужно обеспечить сохранность… Сегодня есть уполномоченные органы – гидрометеорология, управление гидрометслужбы, которым вменено в обязанность вести мониторинг. Но у ведомства нет денег и не так много специалистов, поэтому специалисты работают на имеющихся базовых станциях.ъ

Можно поставить массу автоматических станций, но если не увязать их данные, на выходе не получится объективной картины. В Южно-Сахалинске есть система «Безопасный город». Для того, чтобы она нормально функционировала и данные помогали бы действительно обеспечивать безопасность, нужно выполнить комплекс мероприятий. Например, датчики-уровнемеры установлены, но как они увязаны с наблюдениями гидрометеослужбы? Без соблюдения этого условия работает принцип: у семи нянек дитя без глазу…

Поэтому и начинать нужно с того, чтобы все заинтересованные ведомства сели кружком, всё обсудили и в дальнейшем действовали согласованно…

– В любом случае, грех не использовать опыт и богатый банк данных, накопленных вашей лабораторией, не так ли?

– Наша лаборатория лавинных и селевых процессов – одна из ведущих на Дальнем Востоке и в Сибири, подобная действует только в МГУ. Все данные у нас на руках. Кроме того, имеется богатый опыт работы в других регионах. В своё время сотрудники провели масштабную работу и подготовили рекомендации по защите олимпийских объектов в Сочи от селей и лавин. В последние годы мы работаем не только на Сахалине, переключились на Арктику, Якутию, Магадан… В общей сложности ведём более 30 объектов по лавинно-селевой опасности. В этом числе крупные обогатительные предприятия, линейные объекты, ЛЭП, дороги и прочее.

Практический опыт мощный, его нужно использовать на Сахалине. Главное, что по защите от селей и наводнений у нас есть наработки и мы видим путь, куда и как нужно двигаться. Администрация города и власти региона понимают, что нужна инженерная защита, нужно её создавать. Уверен, что совместными усилиями проблему решим.

Ярослав САФОНОВ.