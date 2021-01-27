– Первую церемонию награждения почетным знаком планируем провести в мае, приурочив ее к Международному дню семьи. Награжденным семьям будет предоставляться единовременная выплата – 25 тысяч рублей. Эта мера поддержки имеет и большое моральное значение. Она введена в знак особой признательности семьям, которые показывают нашему обществу пример долгих и счастливых супружеских отношений, – рассказала Галина Щёкотова, начальник отдела семейной политики областного министерства социальной защиты.

С начала года в районных администрациях начали отбор кандидатов на вручение новой награды. Планируется, что ежегодно в области ее смогут получать около 100 семей, сообщила пресс-служба правительства области.

Почетный знак Сахалинской области «Семья, любовь и верность» – это уже третья региональная награда, предусмотренная за ответственное родительство. Напомним, медаль «Материнская слава» вручается с 2003 года многодетным сахалинкам, достойно воспитавшим пятерых и более детей. Почетный знак «Родительская слава» предусмотрен для родителей или усыновителей, воспитавших шестерых и более детей.

Ольга КРОТОВА.