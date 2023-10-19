Прощай, сказка?.. Вместо жизнерадостного Буратино с золотым ключиком теперь «красуется» ввергающая в уныние серая стена пятиэтажки

В областном центре активно улучшают архитектурный облик. Хорошее дело, но вот беда: под горячую руку попадают и некоторые полюбившиеся горожанам произведения стрит-арта. В начале июля исчезло изображение с кадром из фильма «Москва слезам не верит» с цитатой: «Как долго я тебя искала…». Теперь на его месте красуется абстрактная парусная регата.

У городского департамента архитектуры теперь другие приоритеты: не шедевры отечественного кинематографа, а островная природа и спорт.

Дело хорошее, но ведь одно не должно мешать другому. Целая галерея киномуралов появилась в Южно-Сахалинске в 2019 году в связи с проведением фестиваля «Утро Родины». По случаю открытия каждого на остров приезжали создатели легендарных кинолент, исполнители ярких и всеми любимых ролей, оставляли автографы на этих больших полотнах. Изображения создавали местные и приглашённые художники. Эти произведения практически сразу «легли на душу» горожанам, в том числе и проживающим в украшенных домах. Некоторые жильцы шутя подмечали, что их недвижимость заметно приподнялась в цене благодаря настенной живописи.

Из общего ряда выбивается произведение на фасаде пятиэтажки № 312 по улице Ленина, посвящённое кинофильму «Приключения Буратино». Лента режиссёра Леонида Нечаева, она 1975-го года «рождения». Культовый фильм, на котором выросло не одно поколение советских людей, россиян.

На переднем плане, конечно, главный герой – обаятельный и задорный Буратино. На него издалека смотрят лиса Алиса и кот Базилио.

Организаторы выбрали, пожалуй, оптимальный вариант размещения этого мурала – прямо напротив областной детской больницы. Буратино широко и ярко улыбается и высоко поднимает символический золотой ключик – его хорошо видно из окон больницы, выходящих на западную сторону.

Помнится, на церемонию открытия приезжал Дмитрий Иосифов, актёр, в судьбе которого роль Буратино стала знаковой, определяющей. Дмитрий вместе с автором мурала, сахалинским художником Евгением Чернявским (псевдоним Карандаш), поднялся в строительной люльке на верхотуру и собственноручно оставил автограф на нарисованном букваре.

Это было здорово, многочисленных зрителей происходящее очень тронуло, зацепило за живое.

Спустившись с небес на землю, Дмитрий немного рассказал собравшимся о том, как происходили съёмки, и о своей судьбе после выхода фильма в большой свет.

Оказывается, за время съёмок пришлось сменить три десятка пар деревянных остроносых итальянских башмачков сабо и примерно пять десятков носов. Башмачки снашивались, да и нога у мальчишки быстро росла – вот и приходилось заказывать в Италии новые. А носы киношные мастера по костюмам изготавливали из папье-маше, и они довольно быстро теряли форму. Внимательный зритель может заметить, что в фильме нос у Буратино то побольше, то поменьше…

Дмитрий на тот момент приезжал на Сахалин уже второй раз и переживал, что ему не удастся выбраться на настоящую сахалинскую рыбалку на море – он ведь входил в состав жюри, и у него был полный цейтнот. Судьба у главного советского Буратино сложилась вполне кинематографическая. Помимо того, что сыграл не один десяток разноплановых ролей в фильмах, он проявил себя и как талантливый режиссёр.

Теперь эта история, похоже, безвозвратно ушла в прошлое. Фасад отремонтировали, изображение похоронили под слоем штукатурки.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

Или ещё не всё потеряно? Помнится, четыре года назад Евгений-Карандаш, рассказывая о том, как создавалось изображение, упомянул про то, что пришлось удалить остатки прежней «шубы», загрунтовать большую площадь и уж после наносить живописный слой.

И ещё о том, что он и его ассистент Степан Гарбар, приступая к работе, узнали, что фасад дома планируется вскоре капитально ремонтировать.

– Думаю, ничего ужасного в этом нет, – сказал он. – Живопись благополучно доживёт до того времени, а затем, если будет на то воля жильцов и городских властей, мы готовы повторить!