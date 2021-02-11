Сегодня Белый Металлический Бык выдворил из зодиакального круга натворившую столько несчастий и бед Белую Металлическую Крысу.

Произошло это в зеркальную (т. е. одинаково читающуюся слева направо и справа налево) дату: 12.02.2021. Этот день, если верить астрологам, – самый важный в феврале, и провести его надо на позитиве.

Быком не поощряются уныние и обиды, скандалы и ссоры, сплетни и копание в ошибках прошлого. Наоборот, «волшебная» дата располагает к тому, чтобы мечтать и даже вслух проговаривать заветные желания. А вдруг сбудутся? Говорят, особо забывчивым стоит даже составить «карту желаний», чтобы не запутаться в последних.

По восточным прогнозам, в 2021-м люди сконцентрируют внимание на вопросах национальной экономики, инвестициях и собственных доходах. Возможно, такие ориентиры продиктованы именно китайцами, ведь у них наступивший Год Быка именуется Годом Золотой Коровы.

Что ж, забота о приумножении достояния народа – дело благородное. Главное, чтобы оно не превратилось в поклонение Золотому Тельцу как идолу. Кстати, статуя этому богу денег воздвигнута в Нью-Йорке на Уолл-стрит, в самом центре финансовой столицы мира.

А что делать нам? Наверное, без раскачки брать Быка за рога. Чтобы он нас на них не поднял.

Людмила Николаева.